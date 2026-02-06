'Передислоцируем бригады': Сырский рассказал, как проходит второй этап корпусной реформы Сил обороны

В Силах обороны Украины продолжается масштабная корпусная реформа, даже несмотря на сложную обстановку на фронте. Уже созданные корпуса приобрели определенные возможности, а сейчас происходит второй этап реформирования – наращивание и передислокация бригад.

Цель изменений – повысить эффективность управления, технологический уровень и боевые возможности подразделений. Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время встречи с медиа, где присутствовал корреспондент OBOZ.UA.

"Несмотря на сложную обстановку на фронте, в Силах обороны Украины продолжаются реформы, в частности корпусная. Корпуса созданы и приобрели определенные возможности. Сейчас происходит наращивание корпусного комплекта и масштабирование подразделений, прежде всего беспилотных сил. В отдельных корпусах батальоны БпЛА переформировываются в полки. Завершено создание артиллерийских бригад в составе корпусов", – сказал он.

Параллельно усиливается технологическая составляющая: наземные беспилотные комплексы применяют для эвакуации раненых и логистики, что уменьшает нагрузку на личный состав и потери.

Сейчас продолжается второй этап корпусной реформы. Бригады передислоцируются непосредственно в свои управления корпусов, чтобы корпуса командовали собственным комплектом войск.

Сырский отметил, что переход на корпусную систему позволил разгрузить систему управления и переместить более 36 тысяч военнослужащих, которые стали основой органов управления.

"Корпуса полностью выполняют возложенные на них задачи. Рост потерь противника является, в частности, результатом корпусной реформы", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что в Вооруженных силах Украины было создано новое командование беспилотных систем противовоздушной обороны. Его основная задача – противодействие российским ударным дронам.

Он рассказал, что для этого приказал откомандировать в командный состав Воздушных сил высокопрофессиональных офицеров с боевым опытом, которые предоставили практические предложения по развитию "малых ПВО".

