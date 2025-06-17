Кто такой экспат: значение слова

Современный мир характеризуется высокой мобильностью, и многие люди выбирают жизнь и работу за пределами своей родины. Одним из таких терминов, описывающих таких лиц, является "экспат" или "экспатриант".

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Это слово, происходящее от латинского "ex patria" ("за пределами родины"), обозначает человека, который временно или постоянно проживает в другой стране, чем та, где он родился, воспитывался или получил гражданство. Понимание этого термина помогает различать разные категории мигрантов и их мотивации, а также глубже понять динамику глобальной мобильности.

Значение слова "экспат"

Исторически термин "экспат" был распространен преимущественно в западных странах и относился к тем, кто жил за пределами западного мира или в неродной западной стране. Например, американец, проживающий в Украине или Испании, может быть назван экспатриантом в США. Этот термин приобрел популярность в 19 веке, когда многие американцы, которые впоследствии стали известными, переезжали в Европу для обучения искусствам. Так, Генри Джеймс, известный американский писатель, поселившийся в Англии, считается ярким примером экспатрианта. Хотя слово не употребляется официальными учреждениями, оно очень популярно в повседневной речи.

Различия между словами "экспат" и "иммигрант"

Основное различие между экспатриантом и иммигрантом заключается в намерениях и уровне интеграции. Иммигрант, как правило, стремится как можно сильнее интегрироваться в общество и обычаи новой страны, часто с целью постоянного проживания. Экспатриант, напротив, обычно рассматривает свое пребывание в другой стране как временное и не исключает возвращения на родину. Даже если многие экспатрианты так и не возвращаются, идея о возможном возвращении остается частью их идентичности. В украинском контексте известным экспатриантом можно считать Тараса Шевченко.

Синонимы к слову "экспат"

В современном толковании экспат (экспатриант) - это человек, который имеет гражданство одной страны и работает по контракту в другой. Часто это сотрудник компании, специально приглашенный из другой страны. Основным аналогом "экспата" в украинском языке является "прихідець". Академический толковый словарь украинского языка определяет "прихідця" как того, кто пришел, приехал откуда-либо, или неместного человека.

Для обозначения этой категории людей в украинском языке существуют различные варианты, кроме "экспата":

"прихідець",

"при́ходень",

"при́ходня",

"прихо́дця",

"прихо́дько",

"прихі́дько",

"прибу́лець",

"захожа́нин",

"захо́дець",

"захо́дця",

"захо́жий",

"чужи́нець".

Некоторые из них, такие как "за́йда", "приблу́да", "припле́нтач", "заво́лока", "забі́га", имеют разговорный или даже несколько негативный оттенок.

Склонение слова экспат:

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