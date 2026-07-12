Кто ответит за незаконные санкции: у уполномоченного президента Власюка спросили, выплатит ли он компенсацию в случае проигрыша в ЕСПЧ

Уполномоченного президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка спросили, выплатит ли он из собственного кармана компенсацию в случае, если Европейский суд по правам человека признает решение о санкциях против Петра Порошенко незаконным. Сам Власюк отметил, что санкции "носят превентивный характер".

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Об этом пишет "Прямой".

В комментариях к посту Власюка украинский политик, дипломат Валерий Чалый поинтересовался: "А если ЕСПЧ в конце концов признает, что не всё в порядке и проблемы всё-таки есть, то вы готовы ли лично (а не за счёт налогоплательщиков) выплатить сумму, предъявленную государству Украина, если, с вашей точки зрения, "здесь комар носа не подточит"?

Журналист и эксперт по международным вопросам Виктор Шлинчак иронично заметил: "Санкции — это не наказание, а функция ограничительной экономической меры? Тогда еще напишите, что это вообще благо".

"Но давайте серьезно – общество хочет четко услышать, за что конкретно вводятся санкции, почему это касается тех или иных людей, на каких основаниях? И почему против этих людей, если они в большинстве случаев являются не просто гражданами Украины, а даже проживают на территории Украины, не возбуждаются соответствующие дела и не доказывается их (теоретическая) вина в суде? Разве не так происходит в большинстве европейских государств (а не в отдельных исключениях)? Вы же не сообщаете обществу обо всём этом – и поэтому, закономерно, возникают подозрения в а) предвзятости, б) избирательности и в) политическом преследовании. Может, пришло время дать ответы?", – спросил он.

Шлинчак, так же как и Валерий Чалый, поинтересовался, заплатит ли Власюк лично в том случае, если ЕСПЧ возложит на Украину обязательство выплатить участникам санкционных списков баснословные компенсации.

"Почему страна должна оплачивать ошибки конкретных чиновников?", – подчеркнул он.