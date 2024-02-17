Еще раз, а то уже забыли.

Наш национальный интерес не состоит в том, чтобы к власти в РФ пришли честные борцы с коррупцией, демократы и технократы. К несчастью. Мы лично были свидетелями того, как это не сработало. В 90-х так будто и начало происходить, но продолжалось очень недолго. А потом Россия снова скатилась в привычное положение. И очень ярко то, что в него вернулись те же люди. Где-то в 1995-м Путин был либералом, Киселев правдорубом, а Галанин пацифистом. Хоп!

Далее текст на языке оригинала.

Прихід до влади в РФ демократів для нас нецікавий, бо ми не маємо жодних гарантій, що це не відкотиться. Прихід до влади в РФ борців з корупцією для нас небезпечний, бо некорумпована Росія буде в змозі вбивати нас ефективніше.

Наш національний інтерес - не в тому, щоб Росія не хотіла на нас нападати, а в тому, щоб не могла. Наші союзники в РФ – дурні та дороги, хаос, корупція, непрофесійність та сепаратизм. Ті ж, хто з цим бореться - наші супротивники. В цьому розрізі зняття з дошки умовної Набіуліної могло б бути кориснішим за зняття Путіна. Дебілів-кдбшиків багато, а геніальні фінансисти – штучний товар.

Тому вибір простий. Якщо ви зацікавлені в виживанні наступних поколінь українців, знищення більш небезпечних росіян менш небезпечними має викликати в вас стриманий оптимізм, а аж ніяк не співчуття.

А як ні, то ні.