Кто на самом деле построил украинскую ДнепроГЭС: история американца Хью Линкольна Купера

Сегодня ночью Днепровская гидроэлектростанция в Запорожье пережила атаку российских оккупантов. Сооружение устояло, хотя пожар на дамбе был довольно масштабный. И это хотя грустный, однако все же повод вспомнить историю удивительной ГЭС.

Знаете ли вы, кто именно построил сооружение, которым так гордились власти Советского Союза? Вероятно, вы будете удивлены, узнав, что строительство велось под наблюдением американского инженера. OBOZ.UA рассказывает, как Гью Линкольн Купер за считанные годы создал одно из самых впечатляющих гидросооружений мира.

Покорить бурные пороги Днепра в районе Запорожья Российская империя пыталась не раз. Екатерина Вторая потерпела в этом полное фиаско. Поэтому молодое советское государство было особенно заинтересовано, чтобы в рамках реализации принятого в 1920 году плана ГОЭЛРО построить здесь гидроэлектростанцию, заодно наконец-то взяв под контроль одну из крупнейших рек Европы.

Инженер с соответствующим опытом нашелся в США. Хью Линкольн Купер к тому времени уже успел построить электростанцию Торонто вблизи Ниагарского водопада, принять участие в сооружении знаменитой плотины в египетском Асуане, разработать знаменитую дамбу Вильсона на реке Теннесси. Советские инженеры предлагали для дамбы использовать бутовую кладку с гранитной облицовкой, а Купер представил проект более надежного бетонного сооружения.

Американский гость был столь важной персоной, что его представили лично Иосифу Сталину. Сам Купер оказался весьма заинтересованным в предложении от СССР, поскольку собственными глазами увидел, насколько отсталой в технологическом плане была страна, построенная на обломках Российской империи. Руководству США он докладывал, что Союз в таком состоянии является перспективным рыноком для вложения американских денег и развития совместного бизнеса.

Однако методы работы в Союзе Куперу не нравились. Его раздражал формальный подход, большое количество начальников, которые, по сути, ни за что не отвечали, и отсутствие необходимых технических средств для строительства – полагаться приходилось в основном на ручной труд.

Чтобы хоть немного устранить этот невероятный технологический разрыв, руководителям строительства ДнепроГЭС пришлось обратиться к американской компании Cooper Engineering Company (не связанной с Хью Линкольном Купером) и немецкой Siemens. Они, в частности, поставляли оборудование для электростанции.

Строительство ДнепроГЭС началось в 1927 году. А уже в 1932 году основные работы удалось вопреки всему завершить. На полную мощность станция вышла в 1939 году. Советские инженеры были поражены знаниями и подходом Купера. Американец стал первым иностранцем, награжденным орденом Трудового Красного Знамени.

Для Хью Линкольна Купера ДнепроГЭС стала последним крупным проектом. 23 июня 1937 года он скончался в своем доме в городе Стемфорд, штат Коннектикут от атеросклероза.

Детище Купера за время Второй мировой войны пережило два масштабных разрушения. В 1941 году дамбу ДнепроГЭС взорвали отступавшие из Запорожья советские войска. Они хотели таким образом замедлить прорыв армии Гитлера и оставить без электричества фашистов. Подрыв проводили тайно, что привело к огромному количеству жертв среди стоящих ниже по Днепру защитников и гражданских. Второй раз дамбу взорвали уже немцы, которые готовились покидать Запорожье в 1943 году. Однако масштаб разрушений оказался значительно меньшим.

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