Кто из украинцев должен пройти ВЛК и обязательно ли это для бронирования: разъяснение

Чтобы сохранить отсрочку от мобилизации, работникам предприятий, имеющих критически важное значение, не обязательно проходить военно-медицинскую комиссию. В то же время законодательство определяет перечень категорий граждан, которые должны пройти медицинский осмотр в ТЦК и СП.

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Об этом рассказали специалисты на портале "Юристы.UA". Они объяснили, влияет ли отсутствие ВЛК на оформление бронирования и кто из военнообязанных должен пройти медицинскую комиссию.

По словам адвоката Вячеслава Кирды, отсутствие прохождения ВЛК на данный момент не влияет на возможность оформления бронирования. Если процедура осуществляется через электронные сервисы, система проверяет официальное трудоустройство лица и его наличие в реестрах военнообязанных, а не факт прохождения медицинской комиссии.

Вместе с тем юристы обращают внимание на то, что работодатели могут настаивать на прохождении ВЛК в соответствии с внутренними требованиями предприятия. Поэтому в каждом конкретном случае работникам рекомендуется самостоятельно принимать решение о прохождении медицинского осмотра.

Для кого ВЛК обязательна

В Житомирском ТЦК и СП напомнили, что ВЛК остается обязательной для отдельных категорий граждан. Прежде всего это касается военнообязанных, получивших повестку или официальное направление на медицинский осмотр от ТЦК.

Также пройти комиссию должны граждане, которых ранее признали ограниченно годными к военной службе в военное время и которые после изменений в законодательстве, принятых в 2024 году, еще не проходили повторный медосмотр. Обязательной ВЛК является и для людей, планирующих поступить на военную службу по контракту.

Кроме того, медицинский осмотр проходят военнослужащие, если возникает необходимость повторно оценить состояние их здоровья, в частности после ранения или существенного ухудшения самочувствия.

Отдельные требования действуют и для женщин с медицинским и фармацевтическим образованием. Те, кто завершил обучение после 2025 года, должны встать на воинский учет, пройти военно-врачебную комиссию в течение 60 дней и получить воинско-учетные документы.

Напомним, процедура увольнения с военной службы по состоянию здоровья начинается с прохождения военно-медицинской комиссии. Именно постановление ВМК определяет, имеет ли военнослужащий законные основания для прекращения службы во время военного положения.

Также OBOZ.UA сообщал, что часть забронированных работников в Украине может лишиться отсрочки от мобилизации уже в конце лета из-за изменения правил бронирования. До 1 сентября компании должны пройти повторную проверку на соответствие обновленным требованиям, иначе бронирование их сотрудников может быть отменено.

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