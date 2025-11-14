Кто из мужчин может выехать из Украины за границу и какие документы для этого нужны: объяснение

В Украине продолжается военное положение и мобилизация, однако определенные категории мужчин могут выехать за границу на законных основаниях. Законодательство нашего государства определяет четкий перечень лиц, имеющих право пересекать границу, а также документы, которые необходимо иметь при себе во время поездки.

рассказывает, кто из граждан Украины имеет право на выезд за границу и какие необходимые документы нужно иметь с собой.

Кто имеет право на выезд за границу

Молодежь

Для мужчин в возрасте 18-22 лет с августа 2025 года действуют новые условия пересечения границы. Граждане этой возрастной категории могут беспрепятственно пересекать границу, если имеют паспорт и военно-учетный документ.

Студенты 18-22 лет могут выезжать за границу на учебу, а молодежь, участвующая в программах академической мобильности, должна иметь соответствующие документы и документы воинского учета.

Близкие родственники погибших в результате боевых действий

Мужчины, близкие родственники которых погибли в результате боевых действий обязательно должны иметь с собой документы о родственных связях, факты гибели или исчезновения, а также отметку об отсрочке в военно-учетном документе.

Люди с инвалидностью и сопровождающие

Мужчины с инвалидностью I-III групп, при условии наличия украинской справки МСЭК и подтверждающих документов тоже могут выехать из Украины.

Сопровождающие лиц с инвалидностью I–II групп должны ехать вместе с такими лицами и иметь подтверждение родственных связей, отметки об отсрочке и документы, подтверждающие уход.

Отдельно определены правила для мужчин, сопровождающих детей с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями. Таким гражданам нужно иметь медицинские справки, документы о родственных связях и военно-учетный документ с VIN-кодом.

Для военнослужащих, выезжающих на лечение, реабилитацию или обучение, необходимы направления и подтверждения от Минздрава.

Многодетные родители, и родители, проживающие отдельно

Для пересечения границы без детей многодетные родители должны иметь свидетельства о рождении этих детей и нотариально заверенные копии свидетельств.

Мужчины, проживающие отдельно от детей, должны предоставить решение суда о назначении алиментов, справку из исполнительной службы об отсутствии задолженности по уплате алиментов или другие документы.

Волонтеры

Представители этой категории могут пересечь границу на общих основаниях. Однако решение о пересечении должны принять Мининфраструктуры, областные или Киевская городская военная администрация.

Для согласования выезда волонтер должен получить обоснование от определенного органа: военных или правоохранительных учреждений, военных администраций, медицинских учреждений или отправителей или получателей гуманитарной помощи.

Волонтеры должны иметь с собой военно-учетный документ и водительские права (если управляет транспортом).

Другие категории граждан

Право на выезд также имеют мужчины младше 23 и старше 60 лет.

Мужчины, у которых в военно-учетном документе стоит отметка "исключен из учета", имеют право на пересечение границы при наличии других необходимых документов.

Спортсмены и их тренеры могут выехать из Украины только по решению Министерства молодежи и спорта.

Железнодорожники или моряки для беспрепятственного пересечения границы должны работать на международных рейсах и вместе со стандартным пакетом документов предоставить трудовой договор, письмо судовладельца или оператора о намерении заключить контракт.

Ранее OBOZ.UA сообщал, во время действия правового режима военного положения и всеобщей мобилизациичасть военнообязанных граждан может получить отсрочку от призыва на военную службу. Наличие отсрочки позволяет выезжать за границу.

Также напомним, уже с первых месяцев 2026 года некоторые украинцы, которые сейчас имеют бронирование или отсрочку от мобилизации, могут их потерять. Это связано с обновленными требованиями к предприятиям, имеющим статус критически важных.

