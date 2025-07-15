Кто хотел уничтожить 'Эскулаб'? СМИ рассказали, как компания смогла выстоять и вернуться к развитию

После почти двухлетней внутренней борьбы, медицинская лаборатория "Эскулаб" вернулась к нормальному функционированию и развитию. Ключевым моментом стало решение суда, которое подтвердило легитимность коллективного управления компанией большинством голосов – вместо единоличного контроля, к которому стремился 3-й совладелец Сергей Дядюшко.

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Об этом говорится в сюжете телеканала НТА.

Так, в столице без работы осталось, большинство из которых внутренне перемещенные лица.

"Мы восстановили полноценную работу, рассчитались с долгами перед поставщиками, арендодателями и работниками. Контрагенты поверили в нас – и это позволило вернуть компанию к прибыльности", – рассказывает директор Станислав Луговский.

Новое руководство с участием совладельцев Дениса Мельника и Станислава Луговского смогло вернуть доверие клиентов, контрагентов и работников и погасить все обязательства.

"Работники нас поддержали. Они помнили, как мы работали до конфликта, и знали, что сможем выстоять. Мы говорили с каждым – лично или в группах. Это была наша стратегия: прозрачность и уважение", – добавляет совладелец Денис Мельник.

Как выяснили журналисты, третий совладелец компании Сергей Дядюшко замешан в ряде скандалов и уголовных производств:

руководитель лаборатории Елена Янчинская рассказала угрозы со стороны Дядюшко и попытки заблокировать работу лаборатории во Львове;

попытки давления на контрагентов, чтобы те отказались работать с компанией;

вывод средств из "Эскулаба" через подставные ФОПы;

уклонение от уплаты налогов во время единоличного руководства над компанией.

По этим фактам правоохранительными органами уже ведется расследование.

Несмотря на все, коллектив "Эскулаба" во Львове и на западе Украины сохранил единство и продолжил работу. В 2024 году, при руководстве Станислава Луговского и Дениса Мельника компания заплатила более 100 млн грн налогов, что в четыре раза больше, чем в 2023-м. "Эскулаб" ввел постоянные скидки для военных, а также помогает семьям работников, пострадавших от войны.

Как сообщает Forbes, в мае 2025 года "Эскулаб" инвестировал 130 млн гривен в современное оборудование для высокоточной диагностики сложных заболеваний, удвоив инвестиции по сравнению с прошлым годом. Средняя заработная плата на предприятии достигла 28 тыс. грн, что в полтора раза больше, чем среди компаний на рынке.

"Мы почувствовали, что бренд "Эскулаб" любят. Люди до сих пор нам доверяют – и это самая большая ценность после всего пережитого", – говорят в компании.