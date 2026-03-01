Кровавая Луна в марте 2026: почему это явление перевернет вашу жизнь с ног на голову
У всех нас бывают дни, когда кажется, что вся Вселенная сговорилась против нас. Прежде чем обвинять во всем ретроградный Меркурий, посмотрите на небо. Приближается полнолуние, обещающее настоящие эмоциональные американские горки.
В ночь со 2 на 3 марта 2026 года произойдет одно из самых особенных явлений 2026 года – полное лунное затмение, которое часто называют "Кровавая Луна" из-за ее красного оттенка во время максимума. Это захватывающее лунное явление будет неумолимо заставлять нас наконец посмотреть реальности в глаза, пишет OBOZ.UA.
Ожидайте внезапных просветлений, а также глубоких, порой мучительных осознаний того, где в жизни вы идете на компромиссы, на которые вам совершенно не следует идти. Будьте готовы к слезам, истерическому смеху и, конечно же, тому бесценному, освободительному ощущению, когда вы наконец, без угрызений совести, оставите все ненужное в вашей жизни позади.
Крайне важно не принимать никаких резких жизненных решений в эти заряженные энергией дни. Лучше подождать несколько дней, пока страсти утихнут. Пусть космическая пыль мирно упадет на землю, а иллюзии развеются, прежде чем делать следующий большой шаг.
И никогда не забывайте – хотя полнолуние иногда безжалостно подталкивает нас к самой грани разумного, оно также напоминает нам о том, насколько мы невероятно сильны, свободны и непобедимы, когда наконец-то избавляемся от всего, что мешает нашему росту.
Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.
