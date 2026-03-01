Кровавая Луна в марте 2026: почему это явление перевернет вашу жизнь с ног на голову

У всех нас бывают дни, когда кажется, что вся Вселенная сговорилась против нас. Прежде чем обвинять во всем ретроградный Меркурий, посмотрите на небо. Приближается полнолуние, обещающее настоящие эмоциональные американские горки.

Видео дня

В ночь со 2 на 3 марта 2026 года произойдет одно из самых особенных явлений 2026 года – полное лунное затмение, которое часто называют "Кровавая Луна" из-за ее красного оттенка во время максимума. Это захватывающее лунное явление будет неумолимо заставлять нас наконец посмотреть реальности в глаза, пишет OBOZ.UA.

Ожидайте внезапных просветлений, а также глубоких, порой мучительных осознаний того, где в жизни вы идете на компромиссы, на которые вам совершенно не следует идти. Будьте готовы к слезам, истерическому смеху и, конечно же, тому бесценному, освободительному ощущению, когда вы наконец, без угрызений совести, оставите все ненужное в вашей жизни позади.

Крайне важно не принимать никаких резких жизненных решений в эти заряженные энергией дни. Лучше подождать несколько дней, пока страсти утихнут. Пусть космическая пыль мирно упадет на землю, а иллюзии развеются, прежде чем делать следующий большой шаг.

И никогда не забывайте – хотя полнолуние иногда безжалостно подталкивает нас к самой грани разумного, оно также напоминает нам о том, насколько мы невероятно сильны, свободны и непобедимы, когда наконец-то избавляемся от всего, что мешает нашему росту.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

