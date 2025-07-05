Крепче железа: история упрямого сапера, который выжил после подрыва на противотанковой мине

"Имею честь защищать Родину", – именно так представляет себя в соцсетях 36-летний ветеран из Кировоградской области Владимир Собовенко. У мужчины ответственная военная специальность – инженер-сапер. Здесь нет права на ошибку.

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За годы войны защитник освободил сотни квадратных километров украинской земли от тонн вражеской взрывчатки, и одна-единственная мина оборвала его боевой путь, причинив тяжелые травмы конечностей. А дальше для военного начался новый путь – путь принятия, реабилитации и личных побед. Свою историю ветеран рассказал нашему изданию.

Работа без права на ошибку

Владимир Собовенко по специальности инженер-сапер в звании лейтенанта. После института работал в ГСЧС.

В 2014 году, с началом АТО, служил в Нацгвардии, в отдельном отряде специального назначения, выполнял задания по всей линии разграничения на Донбассе.

В 2020 году срок военного контракта мужчины истек, и он решил немного насладиться гражданской жизнью. Но ходить без формы пришлось недолго: началась большая война.

"Известие о полномасштабном вторжении было как каменный град. Все планы пришлось отложить. Но я решил, что надо пережить это, а потом начать жизнь с чистого листа", – делится Владимир.

Для него, как для профессионального военного, ни секунды не стоял вопрос мобилизоваться или нет.

"Я хотел найти себе должность по специальности. Именно сапером я мог сохранить больше жизней, чем если бы был стрелком", – говорит он.

Так после начала полномасштабного вторжения Владимир попал в ВСУ и стал командиром инженерно-саперного взвода.

Получил ранение и "отключился"

После обучения Владимир вместе со своим подразделением отправился на Херсонщину зачищать землю от российских снарядов.

Территория, на которой он и его побратимы оказались, была засеяна снарядами, противотанковыми и противопехотными минами. Они были почти на каждом шагу.

Например, на противотанковом минном поле мины лежали в четыре ряда, а под каждой четвертой была ловушка. Протяженность такого поля составляла 12-14 километров. И таких полей много. Противотанковые мины ребята вывозили КамАЗами: в один грузовик влезало около 500 таких мин.

Немало вражеских боеприпасов нашим военным удавалось отправлять по обратному адресу.

"Мы осторожно вытаскивали российские снаряды, которые не разорвались, и передавали нашим артиллеристам и танкистам, а они ими работали по врагу. Враг их получал обратно "по почте". Если снаряд можно использовать, то лучше так и сделать, чем просто обезвредить", – объясняет ветеран.

Так продолжалось до марта 2023 года, пока в районе Берислава машина Владимира не наехала на противотанковую мину.

"В машине со мной ехали еще трое саперов. Ребята получили незначительные ушибы и травмы, а я получил ранение и почти сразу "отключился", – вспоминает мужчина.

Взрывом Владимиру серьезно повредило ноги. Напарники вытащили его из горящей машины, наложили турникеты и доставили в больницу. Когда он пришел в себя и обратил внимание на свои конечности, то увидел, что на обе ноги установлены аппараты внешней фиксации. Подумал: "Может, не все так плохо?"

Возможность сохранить ноги была. Но после ревизионной операции в Николаеве этот шанс отпал. Последняя надежда оставалась на медиков в Одессе.

"После еще одной операции пришел врач. Он был расстроен и сказал, что не сможет спасти ноги, ведь мягкие ткани, нервные окончания, сосуды – все было порвано", – отметил Владимир.

Появился выбор: продолжить борьбу за конечности, которая могла его истощить и не гарантировать положительного результата или же согласиться на ампутацию.

"Как сапер, я понимал, что такое возможно. Поэтому согласился на ампутацию. Подумал, что лучше быстрее стану на протезы и начну ходить, чем долгие месяцы буду восстанавливаться после операций. Поэтому из плохих вариантов я выбрал не самый плохой", – говорит ветеран.

"Силы дает родная земля"

Прийти в себя и психологически не сломаться после операций мужчине помогли родные и близкие.

"Очень помогала жена. А еще мотивировал один мой побратим. Однажды, когда я лежал после операции, он позвонил и сказал: "Через месяц отбор на Invictus Games, поэтому давай, чтобы ты уже бегал", – вспоминает защитник.

Владимир ответил побратиму "Слушаюсь" и начал работать над собой. После ампутации важно начинать двигаться, чтобы не было проблем.

Через 40 дней Владимир впервые встал на тренировочные протезы. Овладев уверенной походкой, он занялся спортом.

Сегодня у ветерана бронза с чемпионата по баскетболу на креслах колесных, кроме того, он участвовал в восхождении на гору Кострича в Карпатах: за 8 часов вместе с другими ветеранами военный преодолел вертикальный подъем в 1585 метров.

Свой военный опыт Владимир передает другим в центре национального сопротивления в Александрии, где работает инструктором по минно-взрывному делу.

Ветеран, освободивший "грудь" земли от сотен тонн вражеской взрывчатки, по-особенному чувствует ценность родного украинского чернозема.

"Мы на своей земле. А что больше всего придает сил? Только родная земля. Мы у себя дома. Территория, которую мы обороняем, – наша", – резюмировал Владимир Собовенко.

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