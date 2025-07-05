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Крепче железа: история упрямого сапера, который выжил после подрыва на противотанковой мине

Женько Бадьорый
Новости. Общество
5 минут
1,2 т.
Крепче железа: история упрямого сапера, который выжил после подрыва на противотанковой мине

"Имею честь защищать Родину", – именно так представляет себя в соцсетях 36-летний ветеран из Кировоградской области Владимир Собовенко. У мужчины ответственная военная специальность – инженер-сапер. Здесь нет права на ошибку.

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Крепче железа: история упрямого сапера, который выжил после подрыва на противотанковой мине

За годы войны защитник освободил сотни квадратных километров украинской земли от тонн вражеской взрывчатки, и одна-единственная мина оборвала его боевой путь, причинив тяжелые травмы конечностей. А дальше для военного начался новый путь – путь принятия, реабилитации и личных побед. Свою историю ветеран рассказал нашему изданию.

Крепче железа: история упрямого сапера, который выжил после подрыва на противотанковой мине

Работа без права на ошибку

Владимир Собовенко по специальности инженер-сапер в звании лейтенанта. После института работал в ГСЧС.

В 2014 году, с началом АТО, служил в Нацгвардии, в отдельном отряде специального назначения, выполнял задания по всей линии разграничения на Донбассе.

В 2020 году срок военного контракта мужчины истек, и он решил немного насладиться гражданской жизнью. Но ходить без формы пришлось недолго: началась большая война.

"Известие о полномасштабном вторжении было как каменный град. Все планы пришлось отложить. Но я решил, что надо пережить это, а потом начать жизнь с чистого листа", – делится Владимир.

Крепче железа: история упрямого сапера, который выжил после подрыва на противотанковой мине

Для него, как для профессионального военного, ни секунды не стоял вопрос мобилизоваться или нет.

"Я хотел найти себе должность по специальности. Именно сапером я мог сохранить больше жизней, чем если бы был стрелком", – говорит он.

Так после начала полномасштабного вторжения Владимир попал в ВСУ и стал командиром инженерно-саперного взвода.

Получил ранение и "отключился"

После обучения Владимир вместе со своим подразделением отправился на Херсонщину зачищать землю от российских снарядов.

Территория, на которой он и его побратимы оказались, была засеяна снарядами, противотанковыми и противопехотными минами. Они были почти на каждом шагу.

Например, на противотанковом минном поле мины лежали в четыре ряда, а под каждой четвертой была ловушка. Протяженность такого поля составляла 12-14 километров. И таких полей много. Противотанковые мины ребята вывозили КамАЗами: в один грузовик влезало около 500 таких мин.

Немало вражеских боеприпасов нашим военным удавалось отправлять по обратному адресу.

"Мы осторожно вытаскивали российские снаряды, которые не разорвались, и передавали нашим артиллеристам и танкистам, а они ими работали по врагу. Враг их получал обратно "по почте". Если снаряд можно использовать, то лучше так и сделать, чем просто обезвредить", – объясняет ветеран.

Так продолжалось до марта 2023 года, пока в районе Берислава машина Владимира не наехала на противотанковую мину.

Крепче железа: история упрямого сапера, который выжил после подрыва на противотанковой мине

"В машине со мной ехали еще трое саперов. Ребята получили незначительные ушибы и травмы, а я получил ранение и почти сразу "отключился", – вспоминает мужчина.

Взрывом Владимиру серьезно повредило ноги. Напарники вытащили его из горящей машины, наложили турникеты и доставили в больницу. Когда он пришел в себя и обратил внимание на свои конечности, то увидел, что на обе ноги установлены аппараты внешней фиксации. Подумал: "Может, не все так плохо?"

Крепче железа: история упрямого сапера, который выжил после подрыва на противотанковой мине

Возможность сохранить ноги была. Но после ревизионной операции в Николаеве этот шанс отпал. Последняя надежда оставалась на медиков в Одессе.

"После еще одной операции пришел врач. Он был расстроен и сказал, что не сможет спасти ноги, ведь мягкие ткани, нервные окончания, сосуды – все было порвано", – отметил Владимир.

Появился выбор: продолжить борьбу за конечности, которая могла его истощить и не гарантировать положительного результата или же согласиться на ампутацию.

Крепче железа: история упрямого сапера, который выжил после подрыва на противотанковой мине

"Как сапер, я понимал, что такое возможно. Поэтому согласился на ампутацию. Подумал, что лучше быстрее стану на протезы и начну ходить, чем долгие месяцы буду восстанавливаться после операций. Поэтому из плохих вариантов я выбрал не самый плохой", – говорит ветеран.

"Силы дает родная земля"

Прийти в себя и психологически не сломаться после операций мужчине помогли родные и близкие.

"Очень помогала жена. А еще мотивировал один мой побратим. Однажды, когда я лежал после операции, он позвонил и сказал: "Через месяц отбор на Invictus Games, поэтому давай, чтобы ты уже бегал", – вспоминает защитник.

Владимир ответил побратиму "Слушаюсь" и начал работать над собой. После ампутации важно начинать двигаться, чтобы не было проблем.

Крепче железа: история упрямого сапера, который выжил после подрыва на противотанковой мине

Через 40 дней Владимир впервые встал на тренировочные протезы. Овладев уверенной походкой, он занялся спортом.

Сегодня у ветерана бронза с чемпионата по баскетболу на креслах колесных, кроме того, он участвовал в восхождении на гору Кострича в Карпатах: за 8 часов вместе с другими ветеранами военный преодолел вертикальный подъем в 1585 метров.

Крепче железа: история упрямого сапера, который выжил после подрыва на противотанковой мине

Свой военный опыт Владимир передает другим в центре национального сопротивления в Александрии, где работает инструктором по минно-взрывному делу.

Ветеран, освободивший "грудь" земли от сотен тонн вражеской взрывчатки, по-особенному чувствует ценность родного украинского чернозема.

Крепче железа: история упрямого сапера, который выжил после подрыва на противотанковой мине

"Мы на своей земле. А что больше всего придает сил? Только родная земля. Мы у себя дома. Территория, которую мы обороняем, – наша", – резюмировал Владимир Собовенко.

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