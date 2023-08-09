Кратковременные дожди с грозами и +30 градусов: синоптики дали прогноз погоды на четверг, 10 августа.

В четверг, 10 августа, часть Украины накроют дожди с грозами. При этом температура воздуха кое-где будет достигать +30.

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Об этом сообщил Укргидрометцентр. По прогнозам синоптиков, в части регионов объявили штормовое предупреждение.

В этот день обильные дожди с грозами ожидаются в западных, восточных и южных регионах.

В северных, центральных, а также в Николаевской и Одесской областях будет сухо и без осадков. Синоптики прогнозируют в этих регионах переменную облачность.

В большинстве областей 10 августа температура будет комфортной. Средняя температура на территории страны составит от +24 до +26 градусов.

Прохладнее всего будет во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Волынской областях, где столбики термометров опустятся до +21…+23 градусов.

А вот на юге и востоке страны день будет жарким, здесь воздух прогреется до +30...+33 градусов.

Кроме того, синоптики предупредили о непогоде. Днем 10 августа в восточных, юго-восточных и Полтавской областях ожидаются грозы. В этих регионах объявили штормовое предупреждение – І уровень опасности, желтый.

В Киеве и области 10 августа осадков не будет. Ожидается переменная облачность, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В столице температура ночью +12...+14 градусов, днем +24...+26.

По области ночью +10...+15, днем +22...+27.

Как сообщал OBOZREVATEL:

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в Украине ожидаются погодные качели. Солнечные периоды будут чередоваться с дождями, но температура останется в комфортных пределах.

Ранее метеорологи предупредили, что в августе 2023 погода порадует солнцем и жарой, но будет немало дождей с грозами. Последний месяц лета будет больше похож на июль.

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