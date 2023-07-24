Кратковременные дожди и +35 градусов тепла: синоптики дали прогноз погоды на вторник, 25 июля

Во вторник, 25 июля, погода в Украине будет по-настоящему летней и жаркой – местами температура воздуха поднимется до +35 градусов Цельсия. В то же время, большую часть страны накроют кратковременные дожди.

Видео дня

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook (чтобы посмотреть карту погоды, доскролльте страницу до конца). Синоптики также прогнозируют переменную облачность.

Ночью в западных, а днем в северных, большинстве центральных и Одесской областях ожидаются кратковременные дожди и грозы. На Закарпатье и Прикарпатье местами осадки могут быть значительными. На остальной территории страны завтра будет сухо.

"Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с, днем в западных, местами в северных, центральных и южных областях порывы 15-20 м/с", – говорится в прогнозе.

Температура ночью по стране будет колебаться от 16 до 21 тепла, а днем от 27 до 32 по Цельсию. На юге Одесской области воздух прогреется до 35 градусов, а на крайнем западе страны – до 24-29 тепла. В Карпатах ночью 12-17 по Цельсию, а днем 20-25 с отметкой "плюс".

В Киевской области ночь пройдет без осадков, днем ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Температура воздуха ночью по области 16-21 градуса тепла, днем 27-32 с отметкой "плюс". В Киеве ночью 18-20 градусов по Цельсию, а днем воздух прогреется до 28-30 тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, начало новой недели снова принесет в Украину значительное повышение температуры. В некоторых регионах нашей страны столбики термометров поднимутся до +36 градусов

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!