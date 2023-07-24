Жара достигнет +36, но будут грозы: синоптики дали прогноз на начало недели в Украине. Карта

Начало новой недели вновь принесет в Украину существенное повышение температуры. В некоторых регионах нашей страны столбики термометров поднимутся до +36 градусов.

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Однако сильная жара не станет помехой для дождей – осадки с грозами синоптики прогнозируют почти во всех областях. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В течение 24 июля небольшой дождь возможен только в Волынской, Ривненской, Львовской и Закарпатской областях. Также кратковременные осадки вероятны в Одесской области.

В других регионах будет переменная облачность. В течение дня по всей территории Украины будет жарко – на западе, севере и в центре Украины столбики термометров покажут 27-29 градусов тепла. На востоке будет немного прохладнее – 24-26 выше нуля.

Традиционно самыми жаркими областями будет Одесщина, Николаевщина, Херсонщина и Крым – здесь температура поднимется до 29-31 градуса.

Уже во вторник, 25 июля, сильные дожди прогнозируются на большей территории нашей страны. Сильные осадки с грозами будут на западе, севере, в центре и частично на юге Украины.

В Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Полтавской областях ожидается переменная облачность. Температура воздуха в этих регионах прогреется до 28-32 градусов тепла.

Несмотря на обильные осадки и грозы на западе и севере Украины будет довольно жаркою. Столбики термометров днем покажут 27-29 градусов тепла в западных областях и +28...+31 на севере. В Киеве также прогнозируется дождь с грозой и до +30 градусов тепла.

В среду, 26 июля, дожди с грозами продолжатся на большей территории Украины. Сухо будет в юго-восточной части страны. Также в этот день синоптики прогнозируют еще большее повышение температуры.

На юге Украины – в Херсонской, Одесской, Николаевской областях и в Крыму воздух раскалиться до +36 градусов. Впрочем, жарко будет даже на севере и востоке страны.

В Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Полтавской областях столбики термометров в этот день покажут 30-33 градуса тепла. Жарко будет и на востоке страны – в Донецкой и Луганской областях прогнозируется 30-32 градуса тепла.

Более комфортная температура воздуха 26 июля будет только на западе Украины – в среднем столбики термометров будут показывать в течение дня 23-25 градусов.

Напомним, украинские специалисты говорят, что в этом году у нас лето не самое жаркое. Поскольку дни с высокими температурами быстро сменяются более прохладными. Однако мировые прогнозы обещают нам жаркое будущее.

По мнению синоптики, в конце июля и начале августа погода останется нестабильной. Не предвидится ни долговременной жары, ни продолжительного антициклона.

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