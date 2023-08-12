Телевізор з його одноманітними пропагандистськими програмами стрімко втрачає популярність серед російської молоді на користь різноголосих Ютуба і Телеграма. Навіть малодостовірні соціологічні опитування показують, що підтримка агресивної зовнішньої політики Росії найменша саме серед підлітків і юнаків.

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В цих умовах Кремлю не залишається нічого іншого, як ввести офіційну версію "СВО" в єдиний шкільний підручник – і тим зробити її обов’язковою для вивчення. З 1 вересня 2023 року уникнути вивчення цієї теми стане неможливо.

Цитата: "Наші військові, маючи категоричний наказ за жодних умов не обстрілювати житлові квартали, зіткнулися на початку СВО з небаченою раніше тактикою НАТО. Армія ЗСУ не захищала своїх громадян, не обороняла міста, займаючи позиції на підступах до них, а навпаки, обладнувала бойові позиції всередині жилих кварталів і не дозволяла місцевим жителям їх покинути, тобто використовувала своїх громадян як заручників, як "живий щит". Подібна бузувірська тактика ніколи не застосовувалася раніше на своїй території жодною армією світу в історії".

На тлі цієї хуцпи решта маніпуляцій та брехні Мєдінского видаються легким непорозумінням.

Над цим шедевром агітпропу можна було б посміятися, якби не справді сумна обставина – з 1 вересня за ним вчитимуться не лише в Росії, але й на окупованих територіях України. І багато кому з маленьких українців доведеться робити жахливий вибір між власною безпекою та спротивом російській брехні.