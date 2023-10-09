Українці - нація, що була, є і буде залишатися найкрасивішою. Ми прагнемо доглядати за собою та покращувати себе, зокрема і за допомогою спеціальних процедур та операцій.

Ще наприкінці 2022 року у мене зʼявилась ідея зробити цікаве дослідження про попит на естетичну хірургію, оскільки портфелі Webpromo є топові клініки з цієї сфери. Добре пам’ятаю перший місяць війни, коли здавалось, що ні про яку красу не можу бути й мови. Але мій друг, представник напрямку медичного маркетингу, у березні повідомив мені, що координує в Києві операцію по збільшенню грудей. В березні 2022! У Києві!

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Я тоді не міг зрозуміти, як так - може людина закриває якийсь гештальт? Або просто не розуміє нову реальність? Тоді я вирішив відкласти це дослідження. Та зараз прослідковую, що попит на естетичну хірургію знову зростає. Настав час повернутися до цього питання та розглянути попит на нішу та динаміку останніх двох років під диджитал-мікроскопом. Для аналізу я використовував сервіси Google Trends та Similarweb.

Груди

Почнемо відразу з хард-запитів - тих, що стосуються операцій на грудях.

Видно, що попит на збільшення грудей в лютому-березні серйозно впав, але при цьому все одно були бажаючі зробити цю операцію.

При тому, в період 20-26 лютого була досягнута найнижча точка, а далі пішло зростання, і досить швидко. На наступному графіку це досить чітко видно.

Я взяв загальний запит “маммопластика" та запит “збільшення грудей".По ним середній попит зріс за 2022-2023 рік до рівня 2021, українськомовні запити стали більш популярними, ніж російськомовні. Це чудово - краса теж стає україномовною.

Губи

Далі перевірив ще одну популярну процедуру - збільшення губ російською та українською мовами.

Обрав період 20-26 лютого, попит російською мовою був навіть в ці дати! Тобто хтось реально напередодні повномасштабної війни та навіть у перші дні гуглив збільшення губ. Зараз, звичайно, попит трохи вищий, ніж у той час, але все одно помітно менший, ніж у 2021.

Ніс

Ринопластика (пошукова фраза) - синій

Ринопластика (загальна тема) - червоний

Попит на корекцію носу впав найменше в період 20-26 лютого 2022 року, а також одним із перших відновився. Чому так? Відповідь досить очевидна: ніс - це не тільки про красу, а і про здоров’я. Такі операції роблять зокрема і аби легше дихати, а не тільки заради візуального ефекту. Тим не менш, якщо порівнювати 2021 та 2023, попит все одно впав - більш ніж на 30%. Але залишається стабільним з липня 2022.

Ліпосакція

Спорту очевидно стало менше в житті багатьох з нас, а переїдання через стрес знову “увійшло в чат". Тому не перевірити попит на ліпосакцію було б неправильно.

Якщо почитати про цю операцію, можна зрозуміти, що це досить складний процес. Він потребує ретельної підготовки та планування за кілька місяців. Тому попит на ліпосакцію наприкінці лютого був - падіння сталося на тиждень пізніше, ніж по більшості напрямків. Але відновлення попиту було досить швидким. Просідання є, але складає не більше 25% порівняно з 2021. Бути стрункішими хоче досить багато українців та українок.

Підбиваючи підсумки першого блоку, попит на бьюті-операції та процедури впав на 25-30% порівняно з 2021 роком. Але відновився досить швидко - у березні дійсно були запити на те, аби покращити свою зовнішність.

Попит на послуги клінік та їхня аудиторія

Окремо пройдемося по попиту на конкретні клініки естетичної хірургії. Для аналізу відібрав три, які є лідерами в сегменті естетичної/пластичної хірургії, та за допомогою сервісу similarweb провів аналіз.

По графіку видно, що відвідуваність сайтів клінік зменшувалась від грудня 2021 до березня 2022 року. Але не впала до нуля, оскільки операції планувались завчасно. Пацієнти хотіли розуміти, що буде з їхніми планами на операції та інші процедури. Тому піковий спад попиту прийшовся на квітень 2022. Тим не менш, динаміка зростання після цього вища, ніж демонструє Google. А деяким клінікам 2022 рік взагалі приніс більше потенційних клієнтів, ніж 2021.

Також я проаналізував відвідувачів по гендерному признаку. Мене вразило те, якиа частка чоловіків цікавиться естетичною хірургією - 30% відвідувачів сайтів клінік складають саме вони. Щодо віку, то найбільше естетичною хірургією цікавляться українці 25-34 роки.

І найцікавіше. Які процедури та операції є найпопулярнішими?

Ось рейтинг послуг, які шукали пацієнти в обраних мною клініках.

Ринопластика поза конкуренцією, а зменшенням грудей цікавляться більше, ніж їхнім збільшенням.

ВисновкиНапрямок естетичної медицини та хірургії дійсно просів по попиту. Але аналіз клінік, що зараз функціонують і відновили роботу одними з перших, показує, що їхні показники навіть зросли.

Чому так?

1. Якась кількість клінік зачинилась. Їхні клієнти пішли до інших.

2. Певні операції були плановими і не бажаними для переносу. Саме тому вони проводились навіть в березні, і неважливо, естетична це проблема чи питання здоровʼя.

3. Високий попит на операції на обличчі повʼязаний і з травмами, отриманими внаслідок воєнних дій. Це варто точно врахувати. Послугами пластичних хірургів користуються як військові, що отримали травму на фронті, так і цивільні, що постраждали внаслідок ракетних обстрілів.

4.Українці гуглять російською естетичну медицину більше, бо далеко не весь відповідний контент якісно переведений на українську. Над цим треба попрацювати як клінікам, так і лікарям. Але українці вже більше шукають українською. Це радує.

А чому українці навіть під час війни шукають шляхи, як стати ще красивішими?

На мою суб'єктивну думку, це пов'язано з незакритими гештальтами, бажанням знайти точку опори і робити те, що відкладали на потім. Бо життя здалось більш коротким і менш прогнозованим. Тому клініки отримали нових пацієнтів, навіть більше, ніж було до. Українці - красива нація, і навіть війна забрала у них бажання бути краще і ще красивіше - не тільки тілом, а і розумом.