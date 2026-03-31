'Красота для всех': стартовал набор на бесплатное обучение по парикмахерскому мастерству от L'Oréal Украина

В Украине стартовал набор на бесплатное обучение в сфере парикмахерского искусства от L'Oréal. Это уже 11 сезон программы "Красота для всех" призван поддержать женщин, которые оказались в сложных жизненных ситуациях.

Обучение пройдет в Киеве и Львове, а желающие могут подавать заявки до 7 апреля. Об этом сообщает пресс-служба L'Oréal.

Основная задача проекта – предоставить представительницам прекрасного пола возможность бесплатно овладеть профессией парикмахера и в дальнейшем получить финансовую независимость и начать новый этап в жизни.

Программа ориентирована на поддержку тех, кто пострадал от домашнего насилия и войны, потерял жилье или работу, а также ветеранок и многодетных матерей. Особое внимание уделяют женщинам-военнослужащим, которые возвращаются к гражданской жизни и мечтают получить новую профессию.

Инициатива реализуется L'Oréal Украина с 2017 года при поддержке бренда Matrix и Фонда L'Oréal в партнерстве с UNFPA в Украине и благотворительным фондом "Твоя опора".

Кому подойдет эта программа

– ветеранкам, которые нуждаются в поддержке при возвращении к гражданской жизни и ищут новые возможности для самореализации;

– женщинам, которые стремятся сменить профессию независимо от возраста;

– внутренне перемещенным лицам, для которых обучение может стать шагом к стабилизации в новых общинах;

– многодетным матерям, которые хотят совместить профессиональное развитие с финансовой самостоятельностью;

– женщинам, пострадавшим от домашнего или гендерно обусловленного насилия.

Что известно об обучении и профессии

Курс освоения профессии длится 3,5 месяца и включает более 240 часов интенсивного обучения в онлайн- и офлайн-форматах. Участницы будут проходить обучение у опытных преподавателей и ведущих мастеров салонного бизнеса, работающих с брендом Matrix. После завершения ученицы получат дипломы парикмахера.

Обучение стартует в конце апреля одновременно в Киеве и Львове. Прием заявок продолжается до 7 апреля.

Подать заявку для участия можно по соответствующим ссылкам для Киева и Львова, а более подробную информацию о программе – по отдельной ссылке.

КОНТАКТЫ L'ORÉAL Украина Офис Екатерина Яцемирская Помощница отдела корпоративных коммуникаций [email protected]