'Красный' уровень опасности: Землю накроет сильная магнитная буря

В пятницу, 17 апреля, на Земле фиксируются изменения геомагнитной активности, поэтому уровень солнечной активности постепенно будет увеличиваться. Уже в субботу, 18 апреля, нашу планету накроет сильная магнитная буря "красного" уровня.

Об этом сообщает портал Meteoagent. Природное явление может влиять на самочувствие, особенно у метеозависимых людей.

Как отмечают специалисты, по состоянию на 17 апреля уровень геомагнитного поля составляет 5,7 по К-индексу, что соответствует сильной буре. 18 апреля мощность геомагнитной активности увеличится и достигнет К-индекса 6.

Стоит заметить, что этот показатель применяется для оценки космической погоды и имеет шкалу от 0 до 9. К-индекс на уровне 5 и выше свидетельствует о магнитных бурях, которые могут влиять как на самочувствие людей, так и на работу технических систем.

При этом специалисты подчеркивают, что прогнозы могут меняться, поскольку данные о солнечной активности обновляются каждые несколько часов.

Советы медиков

Врачи рекомендуют придерживаться простых советов, чтобы облегчить самочувствие во время магнитных бурь. В частности, стоит следить за прогнозами, чтобы заранее подготовиться к возможным изменениям в организме.

Также медики советуют повысить уровень ежедневной физической активности для улучшения кровообращения и общего тонуса, придерживаться стабильного режима сна и питаться сбалансировано, с достаточным количеством витаминов, минералов и жидкости.

Напомним, в Украине зафиксировали полярное сияние, которое стало следствием чрезвычайно мощной магнитной бури. Солнечная активность резко усилилась из-за выброса энергии от вспышки на Солнце, который достиг Земли.

