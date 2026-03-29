Когда будут магнитные бури в апреле 2026 года: календарь и советы

В апреле 2026 года геомагнитная активность на планете Земля будет умеренной. Тем не менее, в течение месяца ожидается несколько периодов повышенной геомагнитной активности.

Первое небольшое усиление активности возможны с 3 по 5 апреля. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Магнитные буры в апреле

Согласно индексу Ap (показателю геомагнитной дестабилизации), основными датами активности станут 3 и 4 апреля. В эти дни ожидается небольшие магнитные бури.

Следующий заметный всплеск прогнозируется 9-11 апреля. Пик магнитной бури придется на 10 апреля, когда индекс Ap достигнет 40. Это соответствует уровню магнитной бури (G1–G2). В эти дни метеозависимым людям стоит быть внимательнее к своему самочувствию.

Самый мощный период магнитной бури в апреле будет 18–19 числа. 18 апреля индекс Ap поднимется до 48, что указывает на сильную магнитную бурю. Высокая активность сохранится и на следующий день (Ap 34).

Также прогнозируется, что 26–27 апреля будет очередное повышение до уровня слабых геомагнитных возмущений (Ap 18–15).

В периоды пиков возможны незначительные сбои в работе энергетических систем, помехи в радиосвязи и работе спутниковой навигации, а также появление полярных сияний в высоких широтах.

Как улучшить самочувствие

Для многих людей, особенно с сердечно-сосудистыми заболеваниями, периоды магнитных бурь сопровождаются головной болью, скачками давления и бессонницей. Чтобы минимизировать дискомфорт, врачи рекомендуют следовать нескольким простым правилам.

Питание и водный баланс

В дни геомагнитной активности кровь может становиться более вязкой, что затрудняет кровообращение. Пейте больше чистой воды, это помогает поддерживать текучесть крови. Замените крепкий кофе и черный чай на травяные сборы (мята, мелисса, ромашка).

Облегчите рацион, исключите жирную, жареную и слишком соленую пищу. Соль задерживает воду, что провоцирует отеки и рост давления. Включите в меню бананы, орехи, сухофрукты или морскую рыбу.

Активность и отдых

Отложите интенсивные тренировки в спортзале. Лучшая альтернатива – спокойная прогулка на свежем воздухе в течение 30–40 минут.

Соблюдайте режим сна

Постарайтесь ложиться до 23:00 и спать не менее 7–8 часов. Именно во сне организм лучше всего адаптируется к внешним изменениям. Утром после сна полезен контрастный душ. Он поможет сосудам оставаться в тонусе, а вечером теплая ванна снимет мышечное напряжение.

Эмоциональный фон

Магнитные бури часто вызывают повышенную раздражительность и тревожность. Ограничьте просмотр негативных новостей и использование гаджетов перед сном. Если чувствуете нарастающее напряжение, попробуйте простое упражнение: вдох на 4 счета, задержка на 4, выдох на 4.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что на поверхности Солнца зафиксировали появление огромной корональной дыры – зоны, где магнитное поле временно ослабевает, позволяя солнечному ветру вырываться в космос с повышенной скоростью.

