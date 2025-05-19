Крабовый салат с оригинальным ингредиентом и без майонеза: рецепт блюда для праздничного стола

Крабовый салат – блюдо, которое можно готовить каждый день. Так как крабовые палочки отлично сочетаются со всеми овощами, а также консервированной кукурузой, авокадо, зеленью.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата без майонеза, который готовится очень быстро.

Ингредиенты:

консервированная кукуруза

крабовые палочки

яйца

огурец

Для заправки:

белый йогурт

американская горчица

соль

Способ приготовления:

1. Нарежьте мелко огурцы, крабовые палочки, яйца. Листья салата можно просто порвать.

2. Заправка: все смешайте.

3. Заправьте салат, перемешайте и можно есть сразу!

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