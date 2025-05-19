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Крабовый салат с оригинальным ингредиентом и без майонеза: рецепт блюда для праздничного стола

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
153
Рецепт салата

Крабовый салат – блюдо, которое можно готовить каждый день. Так как крабовые палочки отлично сочетаются со всеми овощами, а также консервированной кукурузой, авокадо, зеленью.

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Крабовый салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата без майонеза, который готовится очень быстро.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • консервированная кукуруза
  • крабовые палочки
  • яйца
  • огурец

Для заправки:

  • белый йогурт
  • американская горчица
  • соль

Способ приготовления:

1. Нарежьте мелко огурцы, крабовые палочки, яйца. Листья салата можно просто порвать.

Ингредиенты для салата

2. Заправка: все смешайте.

Соус для салата

3. Заправьте салат, перемешайте и можно есть сразу!

Готовый салат

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