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Крабовый салат с оригинальным ингредиентом и без майонеза: рецепт блюда для праздничного стола
Крабовый салат – блюдо, которое можно готовить каждый день. Так как крабовые палочки отлично сочетаются со всеми овощами, а также консервированной кукурузой, авокадо, зеленью.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата без майонеза, который готовится очень быстро.
Ингредиенты:
- консервированная кукуруза
- крабовые палочки
- яйца
- огурец
Для заправки:
- белый йогурт
- американская горчица
- соль
Способ приготовления:
1. Нарежьте мелко огурцы, крабовые палочки, яйца. Листья салата можно просто порвать.
2. Заправка: все смешайте.
3. Заправьте салат, перемешайте и можно есть сразу!
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