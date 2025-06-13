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Крабовый салат по-новому: рецепт блюда, которое понравится всем

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
2,3 т.
Рецепт салата

Крабовые палочки – лучший продукт для приготовления вкусных и сытных салатов, а также закусок. Еще из них можно сделать ленивые суши и запеканку.

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Крабовый салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из крабовых палочек, с кукурузой и яйцами.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • Лук – 2 шт.
  • Крабовые палочки – 10-12 шт.
  • Кукуруза – 1 б
  • Яйца – 3 шт.
  • Яблоко кисло-сладкое – 1 шт.
  • Картофель вареный – 2 шт.
  • Майонез
  • По желанию сверху затереть сыром

Способ приготовления:

1. Лук замаринуйте.

Ингредиенты для салата

2. Натрите все продукты.

Приготовление салата

3. Соберите салат слоями смазывая майонезом.

Готовый салат

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