Крабовый салат по-новому: рецепт блюда, которое понравится всем

Крабовые палочки – лучший продукт для приготовления вкусных и сытных салатов, а также закусок. Еще из них можно сделать ленивые суши и запеканку.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из крабовых палочек, с кукурузой и яйцами.

Ингредиенты:

Лук – 2 шт.

Крабовые палочки – 10-12 шт.

Кукуруза – 1 б

Яйца – 3 шт.

Яблоко кисло-сладкое – 1 шт.

Картофель вареный – 2 шт.

Майонез

По желанию сверху затереть сыром

Способ приготовления:

1. Лук замаринуйте.

2. Натрите все продукты.

3. Соберите салат слоями смазывая майонезом.

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