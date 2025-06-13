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Крабовый салат по-новому: рецепт блюда, которое понравится всем
Крабовые палочки – лучший продукт для приготовления вкусных и сытных салатов, а также закусок. Еще из них можно сделать ленивые суши и запеканку.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из крабовых палочек, с кукурузой и яйцами.
Ингредиенты:
- Лук – 2 шт.
- Крабовые палочки – 10-12 шт.
- Кукуруза – 1 б
- Яйца – 3 шт.
- Яблоко кисло-сладкое – 1 шт.
- Картофель вареный – 2 шт.
- Майонез
- По желанию сверху затереть сыром
Способ приготовления:
1. Лук замаринуйте.
2. Натрите все продукты.
3. Соберите салат слоями смазывая майонезом.
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