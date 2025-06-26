Крабовый салат из двух ингредиентов по вкусу как суши: готовится без майонеза

Крабовые палочки – лучший продукт для приготовления очень вкусных салатов, закусок. Еще можно очень быстро приготовить ленивые суши, запеканки.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата, со свежими огурцами и заправкой из сметаны.

Ингредиенты:

крабовые палочки (разделяем на волокна)

свежий огурец (нарезаем соломкой)

кунжут

Соус:

сметана 10-15%

горчица (дижонская или американская)

соевый соус (без сахара)

Способ приготовления:

1. Нарежьте крабовые палочки или разберите на волокна.

2. Порежьте свежие огурцы тонкими брусками.

3. Соус: все смешайте.

4. Салат полейте соусом, посыпьте кунжутом.

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