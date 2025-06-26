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Крабовый салат из двух ингредиентов по вкусу как суши: готовится без майонеза

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
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Рецепт блюда

Крабовые палочки – лучший продукт для приготовления очень вкусных салатов, закусок. Еще можно очень быстро приготовить ленивые суши, запеканки.

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Что приготовить из крабовых палочек

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата, со свежими огурцами и заправкой из сметаны.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • крабовые палочки (разделяем на волокна)
  • свежий огурец (нарезаем соломкой)
  • кунжут

Соус:

  • сметана 10-15%
  • горчица (дижонская или американская)
  • соевый соус (без сахара)

Способ приготовления:

1. Нарежьте крабовые палочки или разберите на волокна.

Крабовые палочки

2. Порежьте свежие огурцы тонкими брусками.

Свежие огурцы

3. Соус: все смешайте.

Соус для салата

4. Салат полейте соусом, посыпьте кунжутом.

Готовый салат

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