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Крабовый салат из двух ингредиентов по вкусу как суши: готовится без майонеза
Крабовые палочки – лучший продукт для приготовления очень вкусных салатов, закусок. Еще можно очень быстро приготовить ленивые суши, запеканки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата, со свежими огурцами и заправкой из сметаны.
Ингредиенты:
- крабовые палочки (разделяем на волокна)
- свежий огурец (нарезаем соломкой)
- кунжут
Соус:
- сметана 10-15%
- горчица (дижонская или американская)
- соевый соус (без сахара)
Способ приготовления:
1. Нарежьте крабовые палочки или разберите на волокна.
2. Порежьте свежие огурцы тонкими брусками.
3. Соус: все смешайте.
4. Салат полейте соусом, посыпьте кунжутом.
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