Королева летних клумб: назван идеальный цветок для сада

Летом так приятно любоваться клумбой, изобилующей цветами и так хочется, чтобы это цветение продолжалось как можно дольше. Яркая газания цветет с июня до самой осени и радует фантастическими красками, превращая участок в настоящий райский уголок.

Как ухаживать за этим растением, разбиралось издание Interia Kobieta. Его эксперты посоветовали также, как правильно подобрать место для выращивания и на какие сорта обратить внимание.

Газания происходит из Южной Африки, из-за чего в наших широтах ее выращивают как однолетнее растение – холодную зиму она не переживает и весной цветок нужно сеять заново. Он вырастает до 30 см в высоту, а его характерными признаками являются толстые разветвленные побеги, темно-зеленые листья и, конечно, яркие соцветия.

Период цветения газании длится с июня по октябрь. Лепестки цветка могут быть желтыми, кремовыми, розовыми, оранжевыми, красными, фиолетовыми или пестрыми. Благодаря такому разнообразию цветок способен превратить любое пространство в цветущий оазис. А еще он служит настоящим магнитом для бабочек и пчел. И не пугайтесь, если при пасмурной погоде газания закроет свои пышные цветы – для нее это вполне естественная реакция.

Саженцы редко продаются как отдельные сорта. Чаще всего их можно встретить смесями, где растения сгруппированы по размеру цветков или продолжительности цветения. Самые распространенные разновидности включают:

Gazoo – имеет небольшие цветы, цветет очень обильно и, что интересно, соцветия остаются открытыми даже в облачную погоду. Представлена в желтом, оранжевом и кремовом цветах.

Kiss – идеальный вариант для контейнеров, зацветает довольно рано (сюда входят Frosty с белесым налетом, Mahogany с темно-красными лепестками и Lemon Shades со светло-желтыми).

Daybreak и New Day – отличаются крупными соцветиями и насыщенными оттенками; цветы раскрываются утром и закрываются с заходом солнца (например, сорта Red Shades, Rose Stripe).

Talent – имеет характерные сероватые листья, которые выглядят не менее декоративно, чем сами цветы (Rose Shades, White).

Ministar – карликовая газания, достигающая максимум 20 см в высоту. Прекрасно подходит для горшков, имеет мелкие цветы желтого, белого и коричневого цветов.

Особой популярностью пользуется также газания блестящая (Gazania rigens). Это многолетнее растение высотой до 30 см. Ее листья зеленые сверху и серо-белые с нижней стороны. Цветы диаметром до 10 см бывают ярко-желтыми, оранжевыми или красными. Растения можно высаживать как в вазоны, так и в открытый грунт. Они прекрасно смотрятся на клумбах и вдоль садовых дорожек, хорошо соседствуя с барвинком, космеей или вербеной.

Газания обожает тепло, поэтому лучше всего чувствует себя на солнечных, защищенных от ветра местах. Она хорошо растет в проницаемой и умеренно влажной почве, но очень не любит застоя воды. Во время засухи достаточно поливать его раз в неделю. Растение также не нуждается в интенсивной подкормке. Важно только регулярно удалять отцветшие корзины и подрезать побеги – это стимулирует растение к разветвлению и появлению новых бутонов.

Хотя у нас газанию обычно выращивают как однолетнюю культуру, можно попробовать сохранить ее до следующего года. Если все сделать правильно, она вполне может пережить зиму.

Перед первыми заморозками растение надо выкопать из почвы и убрать сухие листья. Подрежьте кустик на треть высоты, пересадите в горшок с садовой землей и занесите в прохладное помещение. Оптимальная температура для зимовки – от 7 до 10°C. Зимой поливайте саженец изредка, чтобы только субстрат оставался едва влажным. Регулярно проверяйте, не гниют ли корни и не появились ли вредители. В случае каких-либо проблем действуйте немедленно, используя соответствующие препараты.

На рубеже февраля и марта интенсивность полива следует увеличить, а температуру в помещении – повысить. Возвращать газанию в сад можно только тогда, когда минует угроза майских ночных заморозков.

