Какие цветы можно посадить в мае, чтобы они быстро и ярко зацвели: топ-3

С приближением мая большинство заядлых садоводов уже наполнили свои клумбы и горшки цветами, которые добавили красок и яркости в их сад весной.

Но если у вас есть пробелы, которые нужно заполнить, или вы собираетесь заменить свои весенние цветы на те, что цветут в течение лета, то один эксперт по садоводству поделился тремя растениями, которые стоит посадить в эти выходные. Адам Киртленд заверил, что они станут идеальным выбором, пишет Express.

Хризантемы

Это бюджетное растение бывает широкого спектра цветов, и, по словам специалиста, будет цвести "вплоть до первых заморозков". Это означает, что в вашем саду будет много цветов в течение лета и осени, если вы посадите их сейчас.

Сенетти

Эти растения прекрасно подходят для ленивого садовода, поскольку им не требуется много ухода, чтобы продолжать расти. По данным экспертов, им лишь надо регулярно обрезать отцветшие цветы, чтобы продлить цветение, но это так же просто, как время от времени обрывать увядшие цветочные головки.

Геум (гравилат)

Геум – это растение позднего весеннего цветения, похожее на лютик. Если вы их обрежете, они позже порадуют вас еще большим количеством цветов.

Как только они отцветут, обрежьте их до основания, и они снова зацветут в конце лета.

