Корейские жареные пончики с шоколадом: готовятся на большом количестве масла

Если вы хотите приготовить очень вкусную домашнюю выпечку из теста, но не хотите готовить пирог или торт, печенье. Отличным вариантом будут корейские жареные пончики.

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Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных жареных корейских пончиков, которые очень быстро готовятся.

Ингредиенты:

Молоко – 250 мл

Дрожжи – 11 г (сухие)

Сахар – 3 ст. л

Соль – 0,5 ч. л

Яйца – 2 шт.

Масло – 50 г

Сахарная пудра для посыпки или корица с сахаром

Крем-сыр шоколадный, с ним вкуснее

Мука – 600-700 г

Способ приготовления:

1. В теплое молоко всыпать дрожжи, сахар и 100 г муки, чтобы получилась консистенция сметаны. Накройте и оставьте минут на 10.

2. В другой емкости смешать яйца, мягкое сливочное масло.

3. Соедините две смеси, всыпьте оставшуюся муку и замесите тесто, которое обязательно нужно оставить на расстойку в час.

4. Далее разделите его на 20 шариков, скачайте с каждого жгут и раскрутите в противоположные стороны в сформировавшийся скрученный шнурочек.

5. Жарьте в большом количестве горячего масла до готовности.

Подавайте с шоколадным крем-сыром, или просто шоколадом, будет очень вкусно!

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