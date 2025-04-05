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Корейские жареные пончики с шоколадом: готовятся на большом количестве масла

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
351
Рецепт десерта

Если вы хотите приготовить очень вкусную домашнюю выпечку из теста, но не хотите готовить пирог или торт, печенье. Отличным вариантом будут корейские жареные пончики.

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Корейские пончики

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных жареных корейских пончиков, которые очень быстро готовятся.

Рецепт пончиков

Ингредиенты:

  • Молоко – 250 мл
  • Дрожжи – 11 г (сухие)
  • Сахар – 3 ст. л
  • Соль – 0,5 ч. л
  • Яйца – 2 шт.
  • Масло – 50 г
  • Сахарная пудра для посыпки или корица с сахаром
  • Крем-сыр шоколадный, с ним вкуснее 
  • Мука – 600-700 г

Способ приготовления:

1. В теплое молоко всыпать дрожжи, сахар и 100 г муки, чтобы получилась консистенция сметаны. Накройте и оставьте минут на 10.

Опара для теста

2. В другой емкости смешать яйца, мягкое сливочное масло.

Яйца с маслом

3. Соедините две смеси, всыпьте оставшуюся муку и замесите тесто, которое обязательно нужно оставить на расстойку в час.

Готовое тесто

4. Далее разделите его на 20 шариков, скачайте с каждого жгут и раскрутите в противоположные стороны в сформировавшийся скрученный шнурочек.

Приготовление пончиков

5. Жарьте в большом количестве горячего масла до готовности.

Жареные пончики

Подавайте с шоколадным крем-сыром, или просто шоколадом, будет очень вкусно!

Готовые пончики

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