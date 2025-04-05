Корейские жареные пончики с шоколадом: готовятся на большом количестве масла
Если вы хотите приготовить очень вкусную домашнюю выпечку из теста, но не хотите готовить пирог или торт, печенье. Отличным вариантом будут корейские жареные пончики.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных жареных корейских пончиков, которые очень быстро готовятся.
Ингредиенты:
- Молоко – 250 мл
- Дрожжи – 11 г (сухие)
- Сахар – 3 ст. л
- Соль – 0,5 ч. л
- Яйца – 2 шт.
- Масло – 50 г
- Сахарная пудра для посыпки или корица с сахаром
- Крем-сыр шоколадный, с ним вкуснее
- Мука – 600-700 г
Способ приготовления:
1. В теплое молоко всыпать дрожжи, сахар и 100 г муки, чтобы получилась консистенция сметаны. Накройте и оставьте минут на 10.
2. В другой емкости смешать яйца, мягкое сливочное масло.
3. Соедините две смеси, всыпьте оставшуюся муку и замесите тесто, которое обязательно нужно оставить на расстойку в час.
4. Далее разделите его на 20 шариков, скачайте с каждого жгут и раскрутите в противоположные стороны в сформировавшийся скрученный шнурочек.
5. Жарьте в большом количестве горячего масла до готовности.
Подавайте с шоколадным крем-сыром, или просто шоколадом, будет очень вкусно!
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