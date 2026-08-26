Конфликт в Ирклиевском рыбопитомнике: коллектив и ветераны выступили против увольнения директора Фондом госимущества

Трудовой коллектив ГП "Ирклиевский рыборазводчик" и сообщество ветеранов выступили против досрочного увольнения директора Александра Тихонова Фондом государственного имущества Украины. Решение было принято с нарушением процедуры.

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Из-за отсутствия легитимного руководителя уже возникли проблемы с участием предприятия в производственных процессах. Об этом сообщает ТРК "ВиККА".

Что известно об увольнении

Александр Тихонов рассказал, что получил уведомление о досрочном прекращении полномочий вечером. Приказ поступил около 18:51, из-за чего передача документов и проведение окончательного расчета происходили уже после завершения рабочего дня.

Бывший директор считает, что его уволили "задним числом", и подчеркивает отсутствие предварительных претензий к его работе со стороны Фонда госимущества.

Когда он возглавил предприятие в 2022 году, оно находилось в сложном финансовом положении. По утверждению бывшего руководителя, предприятию удалось перейти от убыточности к прибыльной работе.

"В 2021 году оно было убыточным. В 2022-м я его принял, мы вышли на небольшую прибыль… А уже к 2025 году у нас были миллионные прибыли с приростом активов", — заявил Тихонов.

Процедурные нарушения

Юрист Александр Гричаненко считает, что во время кадровых перестановок могли быть допущены серьезные нарушения. Ситуация может быть связана с попыткой установить контроль над предприятием посредством назначения нового руководителя.

"Была проведена процедура, специально созданная для введения в должность условного "эффективного менеджера" в интересах частных лиц", — сказал Гричаненко.

Коллектив предприятия единодушно решил не допускать назначенного исполняющего обязанности Леонида Варава на рабочее место. Представители коллектива ссылаются, в частности, на отсутствие у него необходимого опыта и профильного образования. Юрист также заявил, что приватизация объектов такого типа имеет законодательные ограничения.

Ветераны обратились в государственные органы

На ситуацию отреагировало ветеранское сообщество, поскольку Александр Тихонов имеет статус ветерана боевых действий и принимал участие в боях в 2014–2015 годах и с 2022 года.

Председатель совета ветеранов при Золотоношской РГА Алексей Герасименко сообщил, что представители сообщества направили обращение в 54 государственных учреждения, в том числе Президенту Украины и в Офис Президента.

"Наше ветеранское сообщество возмущено этой ситуацией… Времена, когда можно было вытирать ноги о ребят, о ветеранов, уже прошли", — заявил Герасименко.

Ветераны также планируют обратиться в квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры Черкасской области в связи с действиями адвоката, представляющего другую сторону конфликта.

Предприятие лишилось возможности принять участие в аукционе

Кадровый конфликт уже повлиял на работу рыбопитомника. Предприятие не смогло принять участие в областном аукционе, связанном с зарыблением.

Бывший директор объясняет это тем, что после прекращения его полномочий подпись руководителя была аннулирована, тогда как вопрос о легитимном новом руководителе предприятия остается неурегулированным.

В то же время Тихонов заявил, что для обеспечения операционной деятельности официально передал полномочия своему заместителю.

Чего требует экс-директор

Александр Тихонов призвал Фонд госимущества провести открытое обсуждение сложившейся ситуации и пересмотреть решение о его увольнении. Конфликт можно урегулировать без длительного судебного процесса. По его оценке, в случае обращения в суд шансы на восстановление в должности высоки.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Шевченковский районный суд Киева обязал Киевский национальный университет технологий и дизайна восстановить на работе уволенного заместителя начальника отдела кадров. Сотрудника уволили из-за того, что у него было высшее музыкальное образование (специальность "фортепиано").

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