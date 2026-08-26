Украинца уволили за то, что он работал не по специальности: сотрудник обратился в суд и доказал, законно ли это

Шевченковский районный суд Киева обязал Киевский национальный университет технологий и дизайна восстановить на работе уволенного заместителя начальника отдела кадров. Сотрудника уволили из-за того, что у него было высшее музыкальное образование (специальность "фортепиано").

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Суд решением по делу №761/13126/26 подтвердил, что такое увольнение является незаконным. Так, истца приняли на работу в качестве заместителя начальника отдела кадров в августе 2025 года. При приеме на работу университет был осведомлен о его образовании (Киевская государственная консерватория, специальность "фортепиано").

А уже 3 марта 2026 года его уволили из-за "несоответствия занимаемой должности в связи с недостаточной квалификацией". Суд обратил внимание на то, что указанные локальные правовые акты не содержат специальных квалификационных требований к образованию лица, занимающего должность заместителя начальника отдела кадров. Учитывая содержание личной карточки работника и личного листка учета кадров, ответчик при приеме истца знал о его образовании.

Через месяц после увольнения уже бывшего заместителя начальника отдела кадров приняли на должность специалиста-помощника ректора по вопросам собственности. Однакоработника такая альтернатива не устроила, поэтому он обратился в суд и выиграл иск.

"Признать незаконным и отменить приказ № 61-УДП от 03.03.2026 Киевского национального университета технологий и дизайна об увольнении истца", – говорится в материалах дела. Помимо восстановления на работе, университет также обязан выплатить компенсацию за заработную плату за период с марта по август 2026 года в размере 187 637 грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, Святошинский районный суд города Киева отказал в удовлетворении иска бывшей директорше Специальной школы № 16, которая пыталась восстановиться в должности после громкого увольнения. Бывшая руководительница, возглавлявшая учреждение почти 25 лет, обжаловала приказы о выговорах и увольнении, а также требовала выплаты среднего заработка за время прогула (57,5 тыс. грн) и компенсации морального вреда (50 тыс. грн).

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