Конфликт между СБУ и ГУР в Киеве: адвокат Каплунова из РДК раскрыл новые подробности

Подробности конфликта между СБУ и ГУР, произошедшего в ночь с 1 на 2 сентября в столичном районе Березняки, рассказал очевидец событий и адвокат Тарас Боровский, представляющий заместителя командира "Русского добровольческого корпуса" Степана Каплунова, о похищении которого ранее сообщали в РДК.

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В комментарии журналистам "Главком" Боровский рассказал, что накануне следователи СБУ в сопровождении вооружённых спецназовцев доставили Каплунова в квартиру на улице Шумского, 10 в Киеве, где тот проживает, для проведения следственных действий. В этой квартире, добавляет адвокат, как раз в то время находилась охрана ГУР, а со временем присоединились соратники и друзья Каплунова. Тогда между командирами СБУ и ГУР на местах удалось прийти к соглашению, избежать конфликта и беспрепятственно продолжить следственные действия, которые длились до самого утра и должны были завершиться. Впрочем, отмечает адвокат, около 8:30 утра сотрудники СБУ начали задерживать товарищей Каплунова.

"На тот момент сотрудников Службы безопасности было больше. Я думаю, их было около 30 или 40 вооруженных человек, хорошо оснащенных. А нас со стороны друзей и команды поддержки Степана Каплунова было человек 8 или 10, одетых в обычные джинсы. В этот момент силовая часть СБУ начала задерживать некоторых наших товарищей и тащить к своему автомобилю. Люди вступились за своих друзей, отталкивая или каким-то образом голыми руками вытаскивая своих друзей из "теплых" объятий СБУ. В ответ вооруженные сотрудники СБУ открыли огонь. Сначала предупредительный, затем они начали попадать по ногам наших друзей. В результате этой стрельбы были ранены трое сотрудников Главного управления разведки. Один получил очень тяжелое ранение, и сегодня мы молимся за его здоровье и за то, чтобы он смог выжить. Второй получил ранение чуть легче, но тоже находится в тяжелом состоянии. Третий, можно сказать, получил легкое ранение, слава Богу", — комментирует Тарас Боровский.

Боровский добавляет, что после перестрелки СБУ "по тревоге было мобилизовано общество друзей Главного управления разведки", которое вынуждено было заблокировать сотрудников СБУ, их автомобили, а также взять под контроль весь район. На место конфликта прибыли командиры с той и другой стороны. Прибыло и Государственное бюро расследований для того, чтобы задокументировать правонарушение.

Боровский добавляет, что, по его предварительной информации, со стороны СБУ огонь открыли не сотрудники "Альфы", как сообщалось ранее, а оперативники Департамента контрразведки.

В целом связи со Степаном Каплуновым, добавляет адвокат, не было в течение десяти дней с момента его похищения 23 августа как раз под домом на улице Шумского. Каплунов является военнослужащим ГУР, заместителем командира РДК по боевой работе.

"Человек был похищен. Почему я говорю "похищен"? Потому что, когда человека задерживают, то составляют протокол задержания, вызывают адвоката, избирают меру пресечения, помещают в следственный изолятор, пусть даже следственный изолятор СБУ. Назначают меру пресечения, не связанную с лишением свободы, и так далее. Сообщают о подозрении, у тебя есть адвокат, допросы. В данном случае человека просто затащили в автомобиль и вывезли в неизвестном направлении", – объясняет Боровский.

Адвокат добавляет, что Каплунов – россиянин, однако с 2014 года воюет за Украину в таких подразделениях, как "Азов", "Правый сектор" и других. "В частности, в боях при освобождении Киевской области весной 2022 года он был тяжело ранен. Из его тела извлекли более сотни осколков. Этот человек неоднократно проявлял и доказывал свою любовь к свободной Украине. Соответственно, в Главном управлении разведки высоко ценят его заслуги. Недавно он был награжден медалью за военную службу. Награждал его лично начальник Главного управления разведки", – говорит Тарас Боровский.

Боровскому удалось обменяться несколькими словами с Каплуновым. "Главное управление разведки точно никому не желает зла. Я убеждён, что Служба безопасности Украины тоже никому не желает зла. Мы все любим Украину, мы все стоим за Украину. Я думаю, что и с одной, и с другой стороны есть очень серьёзные ветераны с ранениями, защитники Украины. И нужно найти общий язык и наладить диалог", – резюмирует адвокат.