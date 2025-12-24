Колядки 'с перчинкой' для взрослых: смешные и оригинальные

Рождественские праздники в Украине — это не только о строгих канонах, но и о безудержной народной радости, где всегда есть место для острого словца и доброго юмора. Когда традиционный ужин подходит к концу, а за столом собирается веселая компания близких друзей, на смену величественным псалмам приходят колядки "с перчинкой".

Такие смешные и оригинальные стихи помогают разрядить атмосферу, поднять бокал за хозяев и искренне посмеяться над жизненными ситуациями. Современное колядование для взрослых — это прекрасная возможность проявить креативность и добавить празднику особого драйва, сохраняя при этом дух древних обрядов.

OBOZ.UA подготовил для вас подборку самых остроумных и нестандартных колядок, которые сделают ваше Рождество 2025 года по-настоящему незабываемым и ярким. Готовьте чувство юмора, ведь эти тексты способны рассмешить даже самого серьезного хозяина.

Современные колядки

Ой, колядка в дім зайшла,

Побажала всім добра.

Щоб у вас усе вдавалось,

А погане забувалось.

Щоб кохання не тікало,

А лиш ніжно підспівало.

Щоб удача не ховалась,

А щодень до вас всміхалась.

***

Коляд, коляд, колядниця.

Добра з медом паляниця.

А без меду не така,

Дайте, дядьку, п'ятака.

Як не дасте п'ятака,

Візьму бика за рога.

Не давайте копійки,

Бо порвуться кишеньки,

Будьте, люди, гонорові!

Дайте гроші паперові!

***

Добрий вечір вам у хаті,

Ми прийшли вам заспівати.

Щоб у році, що гряде,

Вам щастило, як ніде.

Щоб робота не сварилась,

Премія сама котилась.

Щоб і в будні, і в свята

Не боліла вам голова.

Щоб здоров’я — як у дуба,

І кохання — як у люда.

Ну а як щось дасте в торбу —

То й вам вдасться все без спору.

***

Колядки только для взрослых

Колядую, колядую,

Самогонку носом чую,

Ковбасу і сало бачі.

Наливай, а то заплачу

***

Коляд, коляд, коляда,

А дід з печі вигляда,

А баба з пічурки –

Гуляють у жмурки.

Коляд, коляд, коляда,

Дід на бабу погляда,

А баба не дивиться

Та на діда кривиться.

Будьте здорові!

Коляд, коляд, колядниця,

Дайте тітко похмелиться,

Сала, м’яса, ковбаси

Та двадцятку на труси!!!

***

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця,

А пісна не така,

Дай, діду, п'ятака.

А ти, бабо, гривню,

Бо всю воду вип'ю!

***

Бігла теличка да з березничка,

Да й стала.

Я тобі, дядьку, заколядую,

Дай кусок сала!

Бігла теличка да з березничка,

Я й попасу.

Я тобі, дядьку, заколядую,

Дай ковбасу!

Бігла теличка да з березничка,

Забігла до дядька в двір.

Я тобі, дядьку, заколядую,

Дай, дядьку, пиріг.

Як не даси пирога,

Візьму вола за рога

Да поведу на моріг,

Та й викручу правий ріг,

У ріг буду трубити,

А воликом робити.

***

Смешные колядки для взрослых

Коляда, коляда

Дід на бабу погляда

Баба на ікону

Дайте самогону

***

Ми прийшли колядувати,

Ви готуйтесь наливати -

Приготуйте ви вино,

Щоб рікой воно текло.

***

Добрий вечір, господарю!

Винось нам ковбасок пару!

Ой походи коло пічки,

Пошукай нам перепічки.

Винось сала, не скупися,

Щоб ячмінь твій уродився.

Щоб нажали сто кіп жита,

Щоб сім'я була вся сита!

Щоб скотина водилася,

Щоб пшениця родилася,

Щоб у хаті всього мали -

Колядників пригощали!

***

Колядую, колядую,

Смак горілки носом чую,

Наливайте по сто грам,

Буде добре Вам і нам.

Прикольные колядки для взрослых

Сидить півень на криниці

Спустив крильця ще й косиці,

Сюди — мах, туди — мах,

А у вас тут млинець пах.

***

Ой, ми люди веселі,

Прийшли з піснею до хати.

Дайте нам цукерку-другу —

Будем щиро віншувати!

Щастя, миру і тепла,

Щоб родина процвіла.

А за бонус — мандаринку —

Побажаєм ще й дітлинку!

***

Колядуєм раз-у-раз,

Хай достаток буде в вас!

Дайте трішечки куті —

Щоб щастило у житті.

Дайте трішечки млинця —

Щоб любили без кінця.

А як тістечко знайдете —

То й удачу принесете!

***

Добрий вечір, господарю!

Винось нам ковбасок пару!

Ой походи коло пічки,

Пошукай нам перепічки.

Винось сала, не скупися,

Щоб ячмінь твій уродився.

Щоб нажали сто кіп жита,

Щоб сім'я була вся сита!

Щоб скотина водилася,

Щоб пшениця родилася,

Щоб у хаті всього мали -

Колядників пригощали!

***

– Колядуй, баране.

– Не умію, пане.

– У вікно, баране.

– Так роги, пане.

– Позбивай, баране.

– Так болять, пане.

– Зав'яжи, баране.

– Та нічим, пане.

– Я дам, баране.

– Спасибі, пане.

– Святий вечір!

OBOZ.UA предлагает также колядки для взрослых и детей, которые легко выучить за считанные минуты.

