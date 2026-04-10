Кого из украинцев мобилизуют в апреле и что надо знать: объяснение

В Украине продолжается военное положение и мобилизация. К службе по-прежнему привлекают мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, которые признаны годными и не имеют оснований для отсрочки или бронирования.

В первую очередь в ряды войска мобилизуют резервистов, бывших военных с боевым опытом, а также лиц с нужными военными или техническими специальностями. OBOZ.UA рассказывает, как проходит мобилизация в этом месяце.

Как и раньше, призыву подлежат мужчины от 25 до 60 лет. Граждане в возрасте от 18 до 24 лет без военного опыта не подлежат мобилизации. Однако возможны исключения, в частности для тех, кто имеет военную подготовку, является офицером запаса или добровольцем.

Предельный возраст службы составляет 60 лет, однако подписать контракт могут и старшие граждане.

Граждане без опыта проходят базовую подготовку около 1,5-2 месяцев, затем получают специализацию. В то же время в парламенте зарегистрирован законопроект, который предусматривает введение дополнительного адаптационного периода, который продлится примерно три месяца после обучения. В это время военнослужащих не планируют привлекать к боевым действиям.

Напомним, во время всеобщеймобилизации в Украине в армию могут быть призваны все военнообязанныеграждане. При этом отдельные категории лиц сохраняют право на отсрочку.

Также OBOZ.UA сообщал, с 1 апреля 2026 года правила мобилизации не претерпят значительных изменений и не перейдут к новому этапу администрирования. В то же время в Министерстве обороны уже подготовили комплексный план трансформации системы мобилизации, которая будет прозрачной и технологичной, прежде всего это касается реформирования ТЦК.

