Когда высаживают рассаду помидоров: есть несколько правил

Пересадка рассады в открытый грунт – один из самых ответственных этапов в выращивании томатов. Молодые растения в этот момент испытывают большой стресс из-за изменений условий – температуру, влажность и даже характер освещения, поэтому так важно позаботиться о правильном моменте для переноса на грядку, чтобы уменьшить это влияние.

От этого в частности зависит, как быстро рассада приживется на огороде и какой урожай вы получите. Поэтому издание "На пенсии" решило определить точно, когда лучше всего высаживать помидоры в 2026 году и какие условия при этом учесть.

Прежде всего стоит помнить: томаты – теплолюбивая культура, поэтому спешка здесь только навредит. Высаживать рассаду в открытый грунт можно только тогда, когда земля достаточно прогреется – минимум до 12–15 °C. Не менее важно избежать периода возможных возвратных заморозков, которые могут уничтожить молодые растения.

Специалисты советуют ориентироваться на такие сроки высадки:

в теплицы или под временные укрытия – в первой половине мая;

– в первой половине мая; под пленочное укрытие – в последней декаде мая, чуть раньше, чем в открытый грунт;

– в последней декаде мая, чуть раньше, чем в открытый грунт; в открытый грунт – в конце мая, когда ночная температура стабильно не опускается ниже 12 °C.

В то же время климатические особенности регионов остаются важным фактором. Так в южных областях высадку можно начинать раньше, тогда как на севере эти сроки, наоборот, смещаются на более поздний период.

Готовность рассады к пересадке определяется не только календарем, но и ее состоянием. К моменту высадки растения должны иметь сформированную корневую систему и примерно 8-10 настоящих листьев. Ориентировочные сроки выращивания рассады следующие:

низкорослые сорта – 40-45 дней;

среднерослые – 50-55 дней;

высокорослые – 50-60 дней.

Ранние томаты, которые не пикировали, обычно высаживают через 55-60 дней после посева, а те, что выращивались в горшках, – через 60-70 дней.

Не менее важно правильно подготовить растения к пересадке. За две недели до высаживания начинают закалку: постепенно снижают ночную температуру и чаще проветривают помещение. Примерно через неделю рассаду начинают выносить на улицу – сначала в тень при температуре 14-16 °C на несколько часов, а впоследствии постепенно приучают к солнцу. За 2-3 дня до высадки растения уже можно оставлять на улице на 6-8 часов.

В этот период полив сокращают, но за 6-10 часов до высадки рассаду необходимо хорошо увлажнить. Благодаря этому земляной ком лучше держится, корни меньше травмируются, а растения быстрее приживаются.

Для высадки выбирают хорошо освещенные участки без застоя воды. Если осенью почву не удобряли, перед посадкой ее стоит перекопать, добавив компост, перегной и золу. Лучше всего высаживать рассаду в пасмурный день или вечером. В таком случае растения легче переносят стресс и быстрее адаптируются к новым условиям.

