Что посадить возле помидоров, чтобы иметь хороший урожай: три растения

Совместная посадка – это техника выращивания различных растений рядом друг с другом. Считается, что некоторые из них отпугивают или действуют как приманка для потенциальных вредителей, тогда как другие обеспечивают пищу для естественных хищников вредителей.

При выращивании помидоров размещение определенных растений рядом может способствовать более сильному росту и улучшению плодоношения, тогда как неподходящие растения могут уничтожить все растение.

Помидоры хорошо сочетаются с такими растениями как базилик, бархатцы или настурции. Они не только помогают отпугивать вредителей, но и могут улучшить вкус ваших томатов.

Базилик известен тем, что улучшает вкус помидоров, и он прекрасно подходит для многих различных блюд. Настурция может помочь отпугивать белокрылок и тлей, которые являются типичными вредителями помидоров в летний период.

Перец также является прекрасным компаньоном, как и шпинат, салат и морковь: все они способствуют росту помидоров.

Если вы решили не сажать помидоры растениями-компаньонами, важно часто осматривать их на наличие болезней или выбрать устойчивый к болезням сорт.

Рекомендуется регулярно поливать растения помидоров, чтобы почва или компост были равномерно влажными. Колебания уровня влажности могут вызвать проблемы с плодами, такие как растрескивание или гниение верхушек цветков.

Если ваши помидоры посажены в контейнерах, они могут быстро высохнуть, поэтому, если погода жаркая, их нужно поливать каждый день. Скручивание листьев может быть признаком того, что растению томата не хватает воды, поэтому следите за этим.

