Когда высаживать перец в грунт: спешить не следует

Перец считается одной из самых требовательных огородных культур, когда речь идет о температуре и погодных условиях для высадки. Даже кратковременное похолодание после нее может существенно затормозить развитие растений, а в отдельных случаях – уничтожить часть рассады.

Видео дня

Именно поэтому опытные огородники советуют не спешить с переносом молодых кустов перца на грядки. Они предпочитают ориентироваться не столько на календарь, сколько на реальное потепление и состояние почвы. И издание VSN рассказало, как определить удачный момент.

Высаживать перец в открытый грунт стоит лишь тогда, когда установится стабильно теплая погода. Оптимальными считаются условия, когда ночная температура держится не ниже +12...+14°C, а земля при этом должна прогреться как минимум до +14...+16°C. Не менее важно дождаться момента, когда минует угроза ночных заморозков, ведь даже легкий холод может стать для перца сильным стрессом.

Несмотря на холодный апрель, в 2026 году ориентировочные сроки высадки рассады перца в открытый грунт для разных регионов Украины остаются традиционными. На юге благоприятные условия обычно наступают уже в середине мая — примерно с 15 по 25 число. В центральных областях перец чаще всего высаживают со второй половины мая до первых дней июня. А вот в северных и западных регионах спешить не рекомендуют: там безопасный период обычно начинается ближе к концу мая и может длиться до 10 июня.

Специалисты отмечают, что для перца лучше немного опоздать с высадкой, чем рисковать молодыми растениями из-за неустойчивой весенней погоды. Ослабленная после холода рассада дольше приживается, медленнее растет и часто дает худший урожай.

И чтобы дополнительно застраховать себя от неприятностей, перед пересадкой растения желательно закалить. Примерно за неделю-полторы до этого рассаду начинают постепенно выносить на улицу или открывать теплицу, ежедневно увеличивая время пребывания на свежем воздухе. Такая подготовка помогает перцу легче адаптироваться после высадки и быстрее тронуться в рост.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда нужно сеять кукурузу и зачем замачивать ее перед посадкой.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.