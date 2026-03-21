Без осадков и до +13°С: подробный прогноз погоды по Киевской области на 22 марта
В Киевской области в воскресенье, 22 марта, переменная облачность, синоптики осадков не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +13°С.
Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Что рассказали синоптики
"Прогноз погоды на 22 марта по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков. Температура по области ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 8-13° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 10-12° тепла", – говорится в сообщении.
В Белой Церкви днем +9°С... +11°С; Мироновка +8°С... +10°С; Фастов +9°С... +11°С; Яготин +10°С... +12°С; Барышевка +10°С... +12°С; Борисполь +10°С... +12°С и Вышгород +9°С... +11°С.
Отметим, согласно информации портала Sinoptik, весь день в Киеве небо будет ясным, и облака не омрачат его до конца дня. Без осадков.
Погода в предыдущие периоды
Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.
Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.
