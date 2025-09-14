Когда в Украине нужно сажать чеснок на зиму: названо оптимальное время

Получить щедрый урожай чеснока могут даже начинающие огородники. Главное знать, когда и как правильно его сажать. Озимые сорта этой культуры высаживают осенью, чтобы зубки успели укорениться до холодов и весной быстро тронулись в рост.

Именно от соблюдения сроков и агротехники зависит, соберете ли вы весной крупные, сочные головки. OBOZ.UA рассказывает о правилах посадки чеснока.

Оптимальные сроки посадки

В Украине чаще всего чеснок сажают в октябре. Ориентир – прогноз погоды: от момента высадки до стабильных почвенных заморозков должно пройти 3–4 недели. За это время зубки формируют крепкую корневую систему, но не успевают выпустить зелень. Именно в таком состоянии они безопасно зимуют и стартуют весной с полными силами.

Подготовка почвы

Лучшие предшественники для чеснока – тыквенные, пасленовые, капустные культуры, листовые овощи, корнеплоды или клубника. Высаживать его после лука и самого чеснока опасно – в почве могут накапливаться возбудители болезней и вредители.

Грядки готовят заранее: землю перекапывают на глубину штыка лопаты (до 30 см) и вносят перегной или компост. Глину разрыхляют песком, а для подкормки добавляют фосфорно-калийные удобрения или древесную золу. Важно помнить: свежий навоз или помет под чеснок категорически не подходят.

Как правильно сажать

Для высадки берут здоровые головки без пятен и повреждений. Зубчики отделяют, обеззараживают в слабом растворе марганцовки или медного купороса и высушивают.

Расстояние между зубками – 5–10 см.

Глубина заделки – около 3 см от верхушки.

Бороздки делают через 20–30 см.

После посадки ряды присыпают землей, мульчируют компостом или перегноем. Для лучшего утепления можно прикрыть грядку лапником. Весной, как только сойдет снег, укрытие убирают.

С появлением всходов посадки нужно пропалывать, рыхлить, поливать в сухие периоды. Весной полезно внести азотные подкормки, а в начале лета – калийно-фосфорные.

