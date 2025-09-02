Чем подкормить яблони осенью: урожай будет в разы лучше

Осенняя подкормка является одним из важнейших этапов ухода за яблонями и другими плодовыми деревьями в саду. Внесение минеральных и органических удобрений осенью помогает компенсировать питательные вещества, которые дерево потеряло в течение сезона.

Эта процедура улучшает структуру почвы, создает запас полезных элементов для будущего роста и способствует формированию здоровой микрофлоры. Она также помогает саду восстановиться после плодоношения и подготовиться к зимнему периоду.

Правильная подкормка обеспечивает успешную зимовку, формирует цветочные почки и стимулирует активный рост корневой системы. Это является залогом долголетия деревьев.

Минеральные удобрения

Правильный выбор и внесение

Осенью яблони больше всего нуждаются в фосфоре и калии. Быстродействующий азот может спровоцировать повторный рост побегов, что сделает дерево уязвимым к морозам и болезням. Поэтому азотные удобрения лучше не вносить, хотя небольшое их количество в составе осенних комплексов необходимо для роста корневой системы. Идеальным соотношением элементов питания считается 5.15.25 или 3.11.38.

Важно, чтобы выбранное удобрение не содержало хлора, а было обогащено магнием, медью, цинком и бором. Поскольку осенью листья не функционируют, эффективным будет только корневая подкормка. Гранулированные удобрения следует вносить в почву в проекции кроны дерева. Для взрослой яблони достаточно 100-120 граммов удобрений, которые нужно углубить в почву на 30-40 см, а затем хорошо полить водой. Если под деревом есть газон, норму внесения увеличивают в 1,3-1,5 раза.

Органические удобрения и известкование

Подкормка и регулирование почвы

Органические удобрения, такие как перепревший навоз или компост, не менее важны для здоровья яблонь. Они улучшают структуру почвы, делают ее более рыхлой и влагоемкой, а также имеют пролонгированное действие, постепенно высвобождая питательные вещества. Для взрослой яблони может понадобиться до 100-150 кг навоза раз в два года, тогда как молодым деревьям достаточно 20-30 кг ежегодно.

Кроме органики, яблони очень чувствительны к уровню pH почвы. Они нуждаются в почве с кислотностью в пределах 6-7 pH. Поэтому, чередуя с внесением компоста, раз в два года почву известкуют. Для этого используют доломитовую муку, гашеную известь или специальные комплексные удобрения, которые также помогают раскислить почву. Эта процедура обеспечивает деревья необходимым кальцием, что напрямую влияет на качество и количество будущего урожая.

