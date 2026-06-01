Когда в СССР легализовали аборты: женщин продолжили осуждать

Политика СССР в отношении прав женщин постоянно менялась – от практически полной свободы в первые годы существования Страны Советов, до максимально консервативного подхода. Вместе с колебаниями отношения к проблеме в целом, менялось и отношение руководства государства к праву на аборт.

К моменту развала Союза доступ к абортам регулировался довольно специфическим образом – женщины могли обратиться за этой процедурой и пройти ее в государственном медучреждении без существенных ограничений, однако решиться было непросто, ведь женщину, прервавшую беременность, ждало строгое общественное осуждение. Как менялась политика партии в отношении абортов в СССР, рассказало в деталях издание "Бабель".

Официальное разрешение на аборты советские женщины окончательно получили 23 ноября 1955 года – после почти двадцати лет жесткого запрета. Однако полной свободы в этом вопросе все же не добились. Общественное отношение к середине ХХ века почти не изменилось с дореволюционных времен.

Так еще при Российской империи аборт считался преступлением – за него наказывали и врачей, и самих женщин. Все кардинальным образом изменилось после революции 1917 года. Большевики, которые декларировали полный отказ от старых обычаев, провозгласили новую роль женщины – не только в семье, но и в обществе. Женщина переставала быть, по сути, собственностью мужчины, получала право на работу на активное участие в жизни общества. На этом фоне в 1920 году аборты легализовали, в частности из-за массовой сексуальной неосведомленности и отсутствия контрацепции. Молодежь активно вступала в интимные отношения – они тоже перестали быть табуированной темой, однако это накладывалось на то, что молодые люди не имели никаких знаний об их последствиях.

Впрочем, продлилась эра такой свободы очень недолго. Уже через несколько лет власть начала сворачивать эту политику. Разрешения начали выдавать через специальные комиссии, ограничили возможность аборта при первой беременности, сделали процедуру платной. Однако, как сдерживающая мера это не сработало. Количество прерываний беременности только росло и стало привычным даже в селах.

В 1936 году курс снова резко изменили – аборты запретили полностью. Власти СССР объясняли это необходимостью увеличить население страны. Пропаганда настаивала: советская женщина должна рожать, потому что это ее "долг перед государством". Сначала рождаемость действительно выросла, но очень быстро система дала сбой. Родильные дома не выдерживали нагрузки, а смертность среди матерей и младенцев повысилась.

В то же время развивалась еще одна тенденция, которая всегда сопровождает строгие правила доступа к абортам – начали стремительно распространяться подпольные процедуры. Их часто делали люди без медицинского образования – от "знахарок" до случайных работников больниц. Это привело к катастрофическим последствиям: смертность женщин от таких процедур выросла в разы. Параллельно увеличилось количество убийств новорожденных детей – к концу 1930-х они составляли значительную долю всех убийств в стране.

После Второй мировой войны ситуация не улучшилась. Несмотря на фактический запрет, на практике аборты оставались массовым явлением – преимущественно нелегальным. В 1950 году их насчитывали более миллиона, и большинство были подпольными. Причины были простыми и жесткими: бедность, отсутствие жилья, истощение женщин, которые рожали одного ребенка за другим. К властям поступали тысячи писем с просьбами разрешить прервать беременность.

Постепенно к середине 1950-х годов это стало совершенно очевидным: полный запрет не только не работает, он приносит очень много негативных последствий. Рождаемость не повышается, зато растет количество увечий и убийств. Поэтому после смерти Сталина начала меняться политика и в этой сфере – в 1955 году аборты в СССР снова легализовали.

Однако даже после этого женщины не получили настоящей поддержки. Аборты оставались темой осуждения, справка из больницы о проведенной процедуре могла испортить репутацию на работе. В то же время сексуальное образование фактически отсутствовало, а контрацепция – дефицитной. Поэтому женщины продолжали прибегать к опасным "народным" методам или стояли в очередях в государственные клиники, где процедуры часто проводили без надлежащего обезболивания.

После легализации количество абортов только возросло и к середине 1960-х достигло пика – около семи миллионов в год. И это несмотря на то, что на ранних стадиях прерывание беременности проводили без обезболивания, на работе женщинам не давали больничный, а общество продолжало давить на женщин. В последующие десятилетия цифра оставалась чрезвычайно высокой. Это показало: проблема была значительно глубже запретов или разрешений. Рост рождаемости сдерживали плохие условия жизни и образования, специфика отношения к женщинам в обществе.

