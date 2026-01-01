Когда стоит выгуливать собаку зимой: названа безопасная температура и часть суток

Владельцев собак призывают позаботиться о безопасности своих любимцев во время похолодания, а эксперты предупреждают, что температура ниже определенного уровня опасна для прогулок.

Как и люди, каждая собака имеет разную устойчивость к холоду. Некоторые собаки лучше переносят холодную погоду, чем другие, тогда как некоторым трудно преодолеть даже легкую простуду, пишет Express.

Собаки, которым трудно переносить холод, обычно имеют тонкую шерсть и предпочитают быть завернутыми в одеяла. Им может быть трудно переносить температуру до 5°C.

Если они проявляют признаки дискомфорта, подумайте о том, чтобы одеть их в собачью верхнюю одежду, сократить прогулки или даже оставаться в помещении.

Маленькие собаки, щенки, пожилые собаки и худые породы могут начать испытывать трудности, когда температура падает до нуля. Если ваша собака попадает в эту категорию, и столбик ртути достигает нуля, желательно пропустить прогулку.

Чрезмерное пребывание на холоде может привести к переохлаждению, обморожению и трещинам на лапах, подушечках или носу у собак. Вы можете определить, имеет ли ваша собака проблемы с холодом, наблюдая за определенными признаками.

Они могут дрожать, скулить, отказываться двигаться, поднимать лапы, искать тепла или выглядеть дезориентированными. Если вы заметили любой из этих симптомов, вам нужно забрать собаку домой и безопасно согреть ее.

Когда прохладно, но собакам все еще безопасно выходить на улицу, есть меры, которые вы можете принять, чтобы согреться. Рекомендуется, чтобы худые собаки с тонкой шерстью носили куртку.

Поощрение их бегать и играть также может помочь, поскольку движение генерирует тепло тела. Однако, если ваша собака не привыкла к холоду или явно его не любит, делайте прогулки короткими, пока она не акклиматизируется.

Рекомендуется планировать выгул собак в самое теплое время суток, обычно зимой между 11:00 и 15:00. Если вы подозреваете, что ваша собака замерзла и имеет переохлаждение, немедленно отведите ее к ветеринару.

