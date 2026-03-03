Когда сеять баклажаны на рассаду: благоприятные дни в марте

Поскольку баклажаны – это теплолюбивые овощи, которые еще и имеют длительный период вегетации, в нашем климате их всегда приходится выращивать через рассаду. Сеять ее тоже приходится рано – семена закладывают в грунт в конце зимы или в самом начале весны.

Угадывать с подходящей погодой при таком выращивании не приходится: ростки находятся в помещении до наступления устойчивого тепла. А вот руководствоваться рекомендациями лунного календря многие огородники считают вполне уместным. Именно поэтому издание VSN составило календарь благоприятных дней для посева баклажанов на март.

1-2 марта – Луна растет. Это благоприятное время для посева семян и пикирования сеянцев.

– Луна растет. Это благоприятное время для посева семян и пикирования сеянцев. 3 марта – полнолуние. Считается, что именно в этот день посевные работы лучше отложить.

– полнолуние. Считается, что именно в этот день посевные работы лучше отложить. 4-18 марта – спадающая фаза. Период лучше подходит для ухода за рассадой, внесения подкормок и подготовки почвы.

– спадающая фаза. Период лучше подходит для ухода за рассадой, внесения подкормок и подготовки почвы. 19 марта – новолуние. Высевать семена не рекомендуется.

– новолуние. Высевать семена не рекомендуется. 20-31 марта – растущая Луна. Один из лучших отрезков месяца для посева баклажанов на рассаду.

Считается, что в фазе роста Луны активнее формируется именно надземная часть растений. Для баклажанов это особенно важно, ведь будущий урожай в значительной степени зависит от прочности стеблей и листьев.

Впрочем, не менее существенными остаются температура, качество семян и надлежащий уход. Даже если вы посеете их в неудачный по лунному календарю день, они дадут дружные всходы, если обеспечить необходимое тепло (+22...+25°C), легкий питательный субстрат и достаточное количество света.

Сочетая рекомендации лунного календаря с базовыми правилами агротехники, можно вырастить сильную и здоровую рассаду баклажанов, которая впоследствии обеспечит щедрый урожай. Но не переносите молодые растения в открытый грунт, пока не минует угроза ночных заморозков.

