Когда празднуют День защиты детей: новая дата

День защиты детей в Украине официально перенесли с 1 июня на 20 ноября. Именно в эту дату праздник теперь будут отмечать ежегодно – во Всемирный день ребенка.

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Соответствующий указ президент Украины Владимир Зеленский подписал 30 мая 2025 года. OBOZ.UA рассказывает, почему изменилась дата.

Почему 1 июня считали Днем защиты детей

Международный день защиты детей появился еще в середине XX века. Решение о его введении приняли в 1949 году во время заседания Совета Международной демократической федерации женщин в Париже.

Для празднования выбрали именно 1 июня. Эта дата символически совпадала с началом лета, школьными каникулами и периодом, когда дети больше времени проводят на отдыхе. Уже в 1950 году праздник впервые отметили в десятках стран мира.

Впоследствии 1 июня стало традиционной датой Дня защиты детей для многих государств, в том числе и для Украины.

Когда День защиты детей появился в Украине

В Украине праздник получил официальный статус в 1998 году. Соответствующий указ подписал второй президент Украины Леонид Кучма.

С тех пор День защиты детей ежегодно отмечали 1 июня. В этот день проводили детские фестивали, спортивные события, благотворительные мероприятия, концерты и различные программы для детей.

В то же время главная цель праздника оставалась неизменной – напоминать о правах детей, необходимости их защиты и создания безопасных условий для жизни, обучения и развития.

Почему День защиты детей перенесли на 20 ноября

В 2025 году президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о новой дате праздника. Отныне День защиты детей в Украине официально будут отмечать 20 ноября.

Именно в этот день в мире проходит Всемирный день ребенка. Дата связана с важными международными документами в сфере прав ребенка: 20 ноября 1959 года была принята Декларация прав ребенка, а 20 ноября 1989 года – Конвенция ООН о правах ребенка.

В указе указано, что изменение даты должно усилить внимание к охране детства как общенационального приоритета Украины. Также решение призвано объединить усилия международного сообщества для защиты прав и интересов детей.

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