Когда обрезают розы на зиму: инструкция от эксперта

Осенняя обрезка роз помогает подготовить растения к холодам, защищает их от ветра и снега и обеспечивает хорошее восстановление весной. Но главное правило – не переусердствовать. Чрезмерная обрезка осенью может повредить растению, поэтому действовать нужно осторожно и в правильное время.

О том, когда и как именно обрезать розы осенью, рассказала старшая садовница ботанического сада Longwood Gardens Брианна Рид. Достаточно обрезать только поврежденные или слишком длинные побеги, а все остальное оставить до весны.

Когда обрезать розы

Точное время зависит от климатической зоны, но общее правило таково: обрезку проводят в середине или в конце осени, когда температура уже снижается, но сильных морозов еще нет.

"В средней полосе лучше всего обрезать розы с середины до конца сентября. Главное – не делать этого во время заморозков или сразу после них", – объяснила Брианна Рид.

Цель осенней обрезки – убрать лишнюю высоту и поврежденные побеги, но не стимулировать новый рост, ведь молодые побеги не выдержат морозов.

Зачем проводят легкую осеннюю обрезку

Высокие или раскидистые побеги зимой часто ломаются от ветра или веса снега. Легкая обрезка помогает предотвратить эти повреждения.

"Осенняя обрезка роз – это способ уберечь кусты от механических травм и подготовить их к более глубокой весенней," – отметила Рид.

Также сокращение количества побегов уменьшает риск заражения грибковыми болезнями, накапливающимися в опавших листьях или поврежденных ветвях.

Как правильно обрезать розы осенью

Прежде чем начинать, убедитесь, что все готово: острые секаторы или садовые ножницы, лопер для толстых побегов, плотные перчатки, дезинфицирующее средство для обработки инструментов между срезами. Чистые инструменты помогают избежать переноса грибковых инфекций. Осмотрите кусты: коричневые или почерневшие стебли нужно срезать до здоровой части с зеленовато-белой сердцевиной. Каждый срез делайте чистым, косым, и дезинфицируйте секатор после каждой ветки. Уменьшите высоту куста. Осенью розам не требуется формирование – только умеренное сокращение длины побегов, чтобы уменьшить риск их обламывания ветром. Удаляйте побеги, которые трутся друг о друга, но не трогайте зеленый, крепкий стебель – чрезмерная обрезка стимулирует рост молодых побегов, которые не переживут морозы. Не обрезайте слишком.

"Обрезка стимулирует новый рост, поэтому осенью главное – минимум движений и максимум осторожности," – подчеркнула эксперт.

Лучше оставить немного "лишнего", чем повредить сильные побеги.

Вместо обрезки увядших цветов, осторожно удалите только лепестки – это поможет розам перейти в состояние покоя и образовать декоративные плоды (гипсы).

Как ухаживать за розами после обрезки

После легкой обрезки уберите опавшие листья и мусор вокруг кустов – в них часто хранятся возбудители болезней. При необходимости окучьте основание куста землей или торфом. Укройте кусты, когда температура опустится ниже нуля.

Нужна ли весенняя обрезка, если сделали осеннюю

Да. Осенняя обрезка – лишь предварительный этап.

"Осенью мы просто слегка подравниваем кусты, а основное формирование проводим весной, когда появятся новые почки," – уточнила Рид.

Весной можно будет исправить форму, убрать подмерзшие побеги и придать розам окончательный вид.

