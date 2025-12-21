Когда начнется массовое возвращение украинцев из-за границы: в НБУ раскрыли детали

Массовое возвращение украинцев из-за границы начнется не раньше 2027 года. К этому времени будет сохраняться чистый отток населения из-за рисков безопасности и возможности длительного пребывания в странах ЕС.

Так считают специалисты Национального банка Украины. Впрочем, происходить он будет медленно – примерно по 100 тысяч человек в год, говорится в последнем инфляционном отчете регулятора.

"Скорость возвращения граждан будет зависеть от ситуации безопасности, темпов экономического восстановления и условий жизни украинцев в европейских странах. Даже в случае завершения активной фазы войны высокие риски: обстрелы прифронтовых территорий, возможные ракетные удары и угроза терактов в мирных регионах – будут сдерживать миграцию обратно в Украину", – считают эксперты.

В НБУ отмечают, что политика стран ЕС в отношении украинцев, а именно временная защита, возможность долгосрочного проживания, доступ к рынку труда и образования, уменьшает желание быстро возвращаться домой.

Даже после улучшения ситуации с безопасностью часть граждан останется за рубежом из-за более стабильных условий жизни и медленного экономического восстановления в Украине.

Прогнозы НБУ:

– 2025 год. Чистый отток населения составит около 200 тысяч человек.

– 2026 год. Миграционные оттоки сохранятся на уровне примерно 200 тысяч человек.

– 2027 год. Ожидается чистое возвращение – около 100 тысяч человек, что в пять раз меньше предыдущих оценок (500 тысяч человек).

Регулятор предупреждает, что отложенное возвращение будет иметь долгосрочные последствия для экономики. А именно дефицит рабочей силы, дополнительная нагрузка на пенсионную систему и замедление восстановления страны.

В то же время это дает возможность властям создать условия для мотивации граждан возвращаться: обеспечить безопасность, жилье, рабочие места и социальные услуги.

Ранее сообщалось, что в Польше с марта 2026 года отменят особые правила предоставления убежища для украинских беженцев. Также правила изменят вскоре и для украинцев в Германии.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Нидерландах гуманный прием украинских беженцев находится под угрозой из-за переполненных центров и неудовлетворительных условий проживания. После 2027 года государство прекратит гарантировать жилье и базовую поддержку, переложив ответственность на самих украинцев.

