Когда начинается Петров пост: дата в 2026 году

Петров пост в 2026 году начнется 8 июня и завершится 28 июня. Уже 29 июня православные и греко-католики по новому церковному календарю будут отмечать день святых апостолов Петра и Павла.

Этот пост также называют Апостольским. Дата Петрова поста ежегодно меняется, потому что зависит от Пасхи и Троицы.

Когда будет Петров пост в 2026 году

Дата Апостольского поста не является постоянной. Она ежегодно зависит от даты Пасхи и Троицы, поэтому продолжительность поста может меняться. В одни годы он бывает длиннее, в другие – короче.

В 2026 году Петров пост начинается 8 июня. Последний день поста приходится на 28 июня, а уже 29 июня верующие будут отмечать праздник апостолов Петра и Павла.

Что можно есть во время поста

Петров пост считается сравнительно мягким. Основу рациона в этот период составляют овощи, каши, грибы, бобовые, фрукты, орехи и другие постные блюда без мяса, молока и яиц.

Меню зависит от дня недели. В понедельник обычно разрешается горячая пища без масла. Среда и пятница считаются более строгими днями, когда рацион ограничивают сильнее. Во вторник и четверг можно готовить горячие блюда с растительным маслом. Также в эти дни допускается рыба. Суббота и воскресенье считаются более легкими днями поста: разрешается рыба, горячая пища с маслом и немного вина.

Когда можно есть рыбу в Апостольский пост

Рыба во время Петрова поста разрешается не каждый день. По церковной традиции ее можно употреблять во вторник, четверг, субботу и воскресенье.

Именно поэтому Апостольский пост часто называют одним из самых легких для соблюдения. Он дает больше возможностей для разнообразного меню, чем более строгие периоды поста.

Что нельзя есть во время Петрова поста

Во время Апостольского поста верующие традиционно отказываются от мяса, колбасных изделий, молочных продуктов, яиц и жирной пищи животного происхождения.

Однако главный смысл поста – не только в ограничениях в еде. Церковь напоминает, что этот период должен быть временем молитвы, духовного очищения, сдержанности, отказа от ссор, злости и вредных привычек.

Как правильно соблюдать пост

К посту стоит подходить разумно и не превращать его в изнурительную диету. Людям с хроническими заболеваниями, детям, пожилым людям и беременным женщинам могут потребоваться послабления.

Если состояние здоровья не позволяет строго ограничивать питание, лучше выбрать умеренный вариант поста. Важнее не навредить себе, а сохранить главный смысл этого периода – спокойствие, молитву, добрые поступки и более внимательное отношение к себе и другим.

