Принято считать, что Вторая Мировая война началась 1 сентября 1939 с вторжения III Рейха и Советского Союза в Польшу. Однако за год до того, осенью 1938 г. мировые лидеры собрались в Мюнхене, чтобы выслушать аргументы экспансионистски настроенного Адольфа Гитлера об угрозе со стороны Чехословакии и необходимости ее разделения. Премьер-министры Франции и Британии Даладье и Чемберлен внимательно выслушали Гитлера и решили, что "гнилой мир" лучше "доброй войны", вероятно выказав свою обеспокоенность и озабоченность. Чехословакию предали и отдали в жертву соседям, запустив неконтролируемые процессы, которые привели к десяткам миллионов жертв в ХХ веке.

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Пройшло майже 70 років, лютий 2007 року і знову Мюнхен, де експансіоністськи налаштований президент росії, під час конференції з безпеки, висуває нові вимоги до світових лідерів. Вже через рік 8 серпня 2008 року починається вторгнення у Грузію. І знову чутно стурбованість та занепокоєння західних лідерів, які залишили маленьку країну сам на сам з підступним агресором. Тільки замість Даладьє Саркозі, а на місці Чемберлена Меркель.

Саме цей конфлікт слід вважати початком ІІІ Світової війни. Про це свідчать такі передумов на світовій арені:

Нерівномірний розвиток європейських країн і, як наслідок, загострення суперечностей між ними.

Відсутність механізму вирішення проблем дипломатичним шляхом.

Мілітаризація.

Перегони озброєнь.

Створення провідними державами загарбницьких військових планів у разі початку війни.

Створення військово-політичних блоків.

Завершення територіального переділу світу і конфлікти за розподіл сфер впливу.

І до речі тут вказані причини початку І Світової війни, адже "немає нічого нового під Сонцем".

Сьогодні цивілізація перейшла в "Інформаційну епоху", яка характеризується широким поширенням цифрових технологій, роботизовано техніки та використанням штучного інтелекту. А одже Велика війна у ХХІ сторіччі також відрізняється від двох попередніх "Великих війн" ХХ сторіччя "Індустріальної епохи". В першу чергу мова йде про "мережеву війну", коли сторони конфлікту застосовують мережеві форми організації, доктрини, стратегії та технології, пристосовані до сучасної інформаційної доби.

Так, у 2012 році війна розширилась за рахунок сирійського конфлікту, а у 2014 за рахунок українського, перейшовши у 2022 році у фазу повномасштабної війни Росії проти України. У 2016 та 2020 роках Південний Кавказ струсили карабаські конфлікти. Наприкінці 2023 року розпочався збройний конфлікт між Ізраїлем та Сектором Газа, що загрожує перерости у війну на Близькому Сході із залученням Ірану та країн Заходу. У цьому контексті 2024 рік розпочався конфліктом у Ємені. Що це, як не мережа конфліктів та війн, тісно пов’язаних між собою?

Більше того, нестабільна ситуація на Корейському півострові загрожує конфліктом між Південною та Північною Кореями. Сторони нарощують військову присутність біля демілітаризованої 38-ї паралелі. Активно використовується риторика ворожнечі та пропаганда війни. Поглиблюються суперечності навколо острову Тайвань між комуністичною Китайською Народною Республікою та демократичною Китайською Республікою (підтримується США), що ймовірно поставить світ на межу тотальної війни.

Нажаль Світової війни уникнути не вдасться. Ми самі того не зрозуміли, що вона вже почалась, як не зрозуміли Англійці та Французи, що почалась ІІ Світова війна після аншлюсу Австрії та поділу Чехословаччини. Причини Великої війни давно сформовані. Сторони визначились. З одного боку блок демократичних країн, з іншого "вісь" (Китай-Росія -Іран-КНДР та їх сателіти).

Єдине, що можна з упевненістю сказати, сьогодні Україна знаходиться у становищі набагато вигіднішому, ніж окупована Франція у 1941 році. Проте Франції це не завадило увійти до табору країн-переможниць.

В умовах прискорення трансформацій світу, переділу сфер впливу, коли Британія ухвалює рекордний з часів Холодної війни бюджет, а уряди таких країн як Швеція та Польща закликають своїх громадян готуватись до війни, вкрай важливо не проявити слабодухість. І якщо ми вже не можемо відвернути Велику війну, нехай нам Бог дасть сил вплинути на її результат та відвоювати свій "справедливий мир". Цікаво, яким буде цей світ через п’ять років…