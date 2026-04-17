Когда лучше сажать картофель: благоприятные дни в апреле

Сажать картофель стоит только тогда, когда почва прогреется минимум до +7 °C, станет рыхлой и умеренно влажной. Именно температура земли, а не дата в календаре, является главным условием для удачного старта.

А для тех, кто ориентируется еще и на лунный календарь, в апреле 2026 года есть несколько особо благоприятных дней для посадки. OBOZ.UA рассказывает, когда стоит сажать картофель.

Когда сажать картофель весной

Опытные огородники обычно учитывают сразу несколько факторов – погоду, состояние почвы, регион и даже фазу Луны.

В Украине картофель традиционно сажают в апреле или мае. Но ориентироваться только на календарь не стоит. Самое важное, чтобы на глубине 10–12 см земля прогрелась до +7+10 °C.

В южных областях к посадке часто приступают уже в конце марта или в апреле. В центральных и северных регионах сроки обычно смещаются на конец апреля, начало или даже середину мая.

Не менее важно оценить и само состояние земли. Почва должна быть не липкой и не пересушенной, а слегка подсушенной, мягкой и удобной для обработки. Именно в такой среде клубни лучше стартуют и быстрее трогаются в рост.

Народная подсказка

Если есть сомнения, пришло ли уже время для посадки, можно обратить внимание на природу. Один из самых известных народных ориентиров – появление первых листочков на берегу. Считается, что именно в этот момент почва уже достаточно прогрета для картофеля.

Такой способ не заменяет проверку температуры земли, но может стать хорошей дополнительной подсказкой для огородников.

Благоприятные дни в апреле 2026 года

Многие дачники учитывают и лунный календарь. Лучшим периодом для посадки картофеля считают убывающую Луну, когда активнее развивается корневая система. Особенно удачными называют дни, когда Луна находится в земных знаках – Тельце, Деве или Козероге.

В апреле 2026 года благоприятными датами для посадки картофеля считаются: 10, 18, 19, 26-28 апреля.

Зато не советуют проводить посадку во время полнолуния и новолуния, поскольку в эти периоды растения обычно хуже приживаются.

Какие условия нужны для хорошего урожая

Картофель лучше всего растет на хорошо освещенных участках с рыхлой и дренированной почвой. Для нормального развития ему нужен простор, поэтому загущать посадки не стоит. Между кустами следует оставлять достаточное расстояние, чтобы клубни могли нормально формироваться.

Поскольку корневая система у картофеля достаточно мощная, рядом лучше не высаживать культуры, которые будут активно конкурировать с ним под землей. Более удачным соседством будут растения с неглубокими корнями.

