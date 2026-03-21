Когда Лазарева суббота: традиции этого дня

Одним из ключевых дней православного календаря накануне Пасхи является Лазарева суббота. Она символизирует торжество жизни и каждый год меняет свою дату.

Видео дня

Празднование Лазаревой субботы привязано к пасхальному дню.

Когда празднуют Лазареву субботу в 2026 году

День празднования всегда приходится на субботу шестой недели Великого поста и непосредственно предшествует Вербному воскресенью. Поскольку в 2026 году православные отмечают Пасху 12 апреля, а Вербное воскресенье – 5 апреля, Лазареву субботу будем встречать 4 апреля.

Символизм Лазаревой субботы

Согласно традиции, в этот день верующие вспоминают чудо воскресения праведного Лазаря, которого Иисус Христос оживил на четвертый день после смерти. Традиционно рекомендуется посетить богослужение, настроиться на духовное очищение, помолиться за родных и освятить ивовые веточки.

История праздника берет начало в Вифании, где жил Лазарь – близкий друг Иисуса. Узнав о его смерти, Христос, который направлялся в Иерусалим на празднование Песаха, пришел к гробнице и воскресил его на глазах свидетелей. Это стало одним из важнейших чудес перед началом Страстного пути Спасителя.

Для христиан это событие символизирует победу жизни над смертью и напоминает, что для бога нет невозможного. Поэтому Лазарева суббота имеет особое настроение: несмотря на пост, богослужения проходят торжественно, храмы на праздник украшают зеленью, а священники надевают праздничные ризы. Верующие приносят вербовые ветви, которые освящают накануне Вербного воскресенья.

Традиции Лазаревой субботы

В народной традиции в этот день пост немного ослабляется: верующим разрешается употреблять рыбную икру как символ возрождения. Ранее к Лазаревой субботе готовили постные блюда, в частности гречневые блины и "лазарчики" – небольшие хлебцы в форме человека. На столе также во время праздничного обеда были каши, бобовые и овощные блюда с маслом.

Чтобы полнее ощутить смысл праздника, верующие посещают литургию, исповедуются и причащаются. В то же время в этот день избегают шумных развлечений и празднований, а также тяжелой работы. Не принято ссориться, сквернословить или наносить вред живым существам. Не проводят в этот день и церковных венчаний.

Главное в Лазареву субботу – внутреннее спокойствие, сосредоточенность и духовное очищение. Она помогает подготовиться к завершению поста, укрепить веру и настроиться на встречу Пасхи.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, будет ли в Украине выходной в пасхальный понедельник.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.