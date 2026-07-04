Когда день Владимира в 2026 году: точная дата

Для миллионов украинцев День святого Владимира – знаменательный духовный праздник. Этот день неразрывно связан с чествованием исторического правителя, который коренным образом изменил вектор развития нашего государства благодаря принятию христианской веры.

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OBOZ.UA предлагает узнать точную дату поминовения равноапостольного великого князя Владимира, чтобы должным образом подготовиться к важному религиозному празднику, а также отправить поздравления с днём ангела мужчинам, которых зовут Владимир.

Когда День Владимира в 2026 году

В 2026 году главное празднование памяти святого равноапостольного князя Владимира Великого, Крестителя Киевской Руси, приходится на 15 июля. После того как Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианскую систему летоисчисления, именно эта дата закрепилась как основной день для празднования именинов всех Владимиров.

Однако православный церковный календарь содержит и другие дни памяти менее известных святых с этим именем. Поэтому мужчины могут отмечать свой День ангела несколько раз в год, ориентируясь на конкретного небесного покровителя, день памяти которого наступает ближе всего после их дня рождения.

Кем был Владимир Великий

Князь Владимир Великий оставил незабываемый след в украинской истории как дальновидный правитель, осуществивший эпохальное крещение Киевской Руси в 988 году. Его личность сыграла основополагающую роль в формировании отечественной культуры, религиозного сознания и институтов государственности. Судьбоносному решению принять христианство предшествовал длительный период языческого правления князя. Смена религиозного вектора положила начало масштабному строительству величественных храмов, стремительному распространению грамотности, развитию письменности и значительному укреплению международного авторитета древнеукраинского государства.

В украинском культурном наследии День ангела воспринимается не просто как очередной повод для светских поздравлений, а как глубокий духовный праздник, посвященный небесному защитнику. Во многих украинских домах этот праздник почитают наравне с обычным днем рождения, соблюдая устоявшиеся обычаи:

Обязательное посещение богослужения в храме и зажжение свечи за здоровье близких;

Обращение к своему святому покровителю со словами искренней благодарности за духовную защиту;

Организация уютного застолья в теплом семейном кругу;

Обмен самыми теплыми пожеланиями мира, благополучия и Божьего благословения.

OBOZ.UA предлагает красивые и душевные поздравления с днем Владимира.

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