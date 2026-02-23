Магнитная буря красного уровня: украинцев предупредили об опасности, названа дата

В последнюю неделю зимы Землю снова накрыла магнитная буря. В понедельник, 23 февраля, будет наблюдаться высокий уровень солнечной активности.

Об этом свидетельствуют данные приложения Meteoagent. По прогнозам, 23 февраля солнечная активность достигнет среднего уровня, что может вызвать магнитную бурю. Вторник и среда принесут постепенное снижение геомагнитных колебаний.

В понедельник К-индекс поднимется до 4,7, что соответствует желтому уровню. На следующий день, 24 февраля, солнечная активность начнет снижаться до К-индекса 3,7, это слабая магнитная буря.

Геомагнитное поле стабилизируется в среду. 25 февраля специалисты прогнозируют низкий уровень активности с К-индексом 2,7.

Как улучшить самочувствие в период магнитных бурь

Чтобы уменьшить негативное влияние магнитных бурь на самочувствие, медики советуют чаще бывать на свежем воздухе и регулярно проветривать жилье. Важно поддерживать водный баланс и выпивать не менее 1,5 литра воды в сутки. Вместе с тем от кофе и черного чая лучше отказаться, ведь они способны повышать уровень кортизола, что провоцирует напряжение, рост давления и стресс.

Также специалисты советуют обогатить рацион рыбой, овощами, фруктами, зеленью и продуктами с высоким содержанием клетчатки. Не менее значимыми являются полноценный сон продолжительностью 7-8 часов.

Для улучшения самочувствия можно применять дыхательные практики и методы расслабления, а также отслеживать прогнозы солнечной активности.

Как сообщал OBOZ.UA, последняя неделя февраля в Украине начнется с незначительного повышения температуры. Однако вместе с потеплением придут мокрый снег с дождем.

