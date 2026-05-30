Когда будут магнитные бури в июне 2026: названы опасные даты

По предварительным прогнозам ученых, в июне геомагнитная ситуация на Земле будет преимущественно спокойной. Однако, не обойдется без временного усиления этого природного явления.

Самые сильные магнитные бури стоит ожидать в первых числах июня, в середине и в конце. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды NOAA.

Специалисты прогнозируют, что самый активный период геомагнитных возмущений придется на 11–12 июня, когда возможны магнитные бури различной интенсивности. Еще одна волна нестабильности ожидается в конце месяца – 26–28 июня.

В частности, 4 и 9 июня прогнозируются незначительные геомагнитные колебания:

11 июня – умеренная буря;

12 июня – слабая, а 13–14 июня активность природного явления постепенно будет снижаться.

В конце месяца, а именно 26 июня ожидаются незначительные колебания:

27 июня – слабая буря;

28 июня – умеренные геомагнитные колебания.

Наиболее ощутимыми для метеозависимых людей могут стать 11–12 и 27–28 июня.

Магнитная активность Земли меняется в зависимости от Солнца

В то же время специалисты по космической погоде подчеркивают, что точные даты усиления этого природного явления заранее определить невозможно, поскольку прогнозы регулярно обновляются в краткосрочной перспективе, и могут меняться в зависимости от активности Солнца.

Как метеозависимым людям уменьшить влияние магнитных бурь

В периоды повышенной геомагнитной активности некоторые люди могут испытывать усталость, головную боль, сонливость, раздражительность, нарушение сна или колебания артериального давления.

Специалисты советуют в такие дни уменьшить физические и эмоциональные нагрузки, придерживаться стабильного режима дня и внимательно следить за самочувствием.

Также рекомендуется:

– спать не менее 7–8 часов;

– поддерживать водный баланс;

– ограничить употребление алкоголя, жирной и тяжелой пищи;

– избегать стрессов и переутомления;

– больше находиться на свежем воздухе;

– людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями контролировать давление.

Те, кто имеет хронические болезни, должны придерживаться назначений врача и не менять лечение без консультации со специалистом.

