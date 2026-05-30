Когда будут магнитные бури в июне 2026: названы опасные даты
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
По предварительным прогнозам ученых, в июне геомагнитная ситуация на Земле будет преимущественно спокойной. Однако, не обойдется без временного усиления этого природного явления.
Самые сильные магнитные бури стоит ожидать в первых числах июня, в середине и в конце. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды NOAA.
Специалисты прогнозируют, что самый активный период геомагнитных возмущений придется на 11–12 июня, когда возможны магнитные бури различной интенсивности. Еще одна волна нестабильности ожидается в конце месяца – 26–28 июня.
В частности, 4 и 9 июня прогнозируются незначительные геомагнитные колебания:
11 июня – умеренная буря;
12 июня – слабая, а 13–14 июня активность природного явления постепенно будет снижаться.
В конце месяца, а именно 26 июня ожидаются незначительные колебания:
27 июня – слабая буря;
28 июня – умеренные геомагнитные колебания.
Наиболее ощутимыми для метеозависимых людей могут стать 11–12 и 27–28 июня.
Магнитная активность Земли меняется в зависимости от Солнца
В то же время специалисты по космической погоде подчеркивают, что точные даты усиления этого природного явления заранее определить невозможно, поскольку прогнозы регулярно обновляются в краткосрочной перспективе, и могут меняться в зависимости от активности Солнца.
Как метеозависимым людям уменьшить влияние магнитных бурь
В периоды повышенной геомагнитной активности некоторые люди могут испытывать усталость, головную боль, сонливость, раздражительность, нарушение сна или колебания артериального давления.
Специалисты советуют в такие дни уменьшить физические и эмоциональные нагрузки, придерживаться стабильного режима дня и внимательно следить за самочувствием.
Также рекомендуется:
– спать не менее 7–8 часов;
– поддерживать водный баланс;
– ограничить употребление алкоголя, жирной и тяжелой пищи;
– избегать стрессов и переутомления;
– больше находиться на свежем воздухе;
– людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями контролировать давление.
Те, кто имеет хронические болезни, должны придерживаться назначений врача и не менять лечение без консультации со специалистом.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что на поверхности Солнца зафиксировали появление огромной корональной дыры – зоны, где магнитное поле временно ослабевает, позволяя солнечному ветру вырываться в космос с повышенной скоростью.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!