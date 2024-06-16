Кофе – для элиты и шмурдяк для всех остальных: что на самом деле пили в СССР на завтрак

Сегодня каждый человек может спокойно выпить любой напиток дома или посетить кафе. Современным людям доступна и арабика, и робуста, и даже кофе без кофеина.

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Как ни странно, в СССР, славившемся дефицитом, о таком могли только мечтать. Известный белорусский блоггер и исследователь советского быта Максим Мирович рассказал, какая ситуация была с кофе во времена Союза.

В СССР спокойно выпить кофе по утрам могла себе позволить только номенклатура. Так называемая верхушка имела доступ в закрытые магазины, где можно было приобрести немало дефицитных товаров.

На полочках в обычных магазинах тонизирующий напиток появлялся крайне редко, а когда это все же происходило, его скупали невероятно быстро. Однако такой спрос был обусловлен не столько тем, что все так любили пить кофе, а тем, что это была отличная взятка, с помощью которой можно было с кем-то договориться.

Кофе тогда был на уровне хорошего коньяка, банки икры или качественного шоколада. Его часто дарили врачам, сантехникам или продавцам в магазинах, как своеобразную благодарность.

Что пили обычные люди вместо кофе

В магазинах можно было спокойно купить кофейный напиток. Непосредственно кофе в нем было примерно 10-15%, а все остальное это ячмень, цикорий и т.д. Конечно, на привычный для нас тонизирующий напиток это было совсем не похоже, но люди все равно пили его с молоком из-за отсутствия альтернативы.

Также именно такой "шмурдяк" продавали и в большинстве советских столовых под видом настоящего кофе.

Следовательно, ситуация с кофе в СССР была такая же, как и со всем остальным. Доступ к качественному продукту был только у людей с особым статусом, а подавляющее большинство населения было вынуждено потреблять то, что осталось.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как власти СССР влияли на то, что подавляющее большинство населения имело проблемы с алкоголем.

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