Кое-где град и шквалы ветра: синоптики дали прогноз погоды на вторник, 3 июня

Во вторник, 3 июня, в Украине ожидается дождливая погода. Местами возможны град и шквалы ветра. Также прогнозируется переменная облачность. Впрочем, на западе страны иногда будет выглядывать солнце.

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Об этом сообщили в "Укргидрометцентре". Там добавили, что ночью на северо-западе страны, а днем в западных, северных и большинстве центральных областей пройдут кратковременные дожди и грозы. Местами град и шквалы 15-20 м/с.

На Волыни, Ровенщине, Винницкой и Житомирской областях ожидаются значительные дожди (І уровень опасности, желтый). На остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°С. Днем 24-29°С, на юге и востоке страны до 32°С, в западных областях 19-24°С.

В Киеве и области синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Ночью без осадков, днем кратковременные дожди, грозы, местами по области град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°С, днем 24-29°С. В Киеве ночью 15-17°С, днем 26-28°С. Днем ожидаются грозы, по области в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Кроме того, до конца суток 2 июня в большинстве западных, Винницкой и Житомирской областях, днем 3 июня в западных, северных и Винницкой областях грозы. В отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Отмечается, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Также в "Укргидрометцентре" предупредили о пожарной опасности в Украине. 3 июня в Харьковской и Сумской областях ожидается чрезвычайный уровень.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик "Укргидрометцентра" Наталья Птуха рассказала, что лето 2025 года порадует нас теплой погодой, не обойдется и без жары. В частности, среднемесячная температура будет выше климатической нормы на 1,5 градуса, а в июле и августе - на 2,5 градуса.

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